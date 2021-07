Van der Vaart gaat praten over functie als assistent-trainer bij oude bekende

Vrijdag, 30 juli 2021 om 22:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

Rafael van der Vaart gaat praten met de clubleiding van Esbjerg over een functie als assistent-trainer. Diverse Deense media melden dat Paul Conway, een Amerikaanse investeerder die gelieerd is aan de club, de Nederlander heeft uitgenodigd voor een gesprek tijdens een diner. Van der Vaart, die zelf als speler actief was bij Esbjerg, moet de gemoederen tussen de hevig bekritiseerde trainer Peter Hybala en de spelersgroep bedaren.

In een interview met de Deense krant JydskeVestkysten gaat Hybala in op een eventuele samenwerking met Van der Vaart, al zegt de keuzeheer nog geen contact te hebben gehad met de Nederlander. Wel geeft Hyballa te kennen dat hij ‘zeker openstaat’ voor een collaboratie met de voormalig middenvelder. “Het zou fantastisch zijn om met hem samen te werken. Of het nu als assistent op het veld moet of als teammanager buiten het veld, of misschien zelfs een combinatie, we zullen kijken wat er mogelijk is”, vertelt Hyballa aan het dagblad.

De huidige trainer van Esbjerg ligt zwaar onder vuur in Denemarken, daar steeds meer (ex-)spelers uit de school klappen over de vermeende onorthodoxe trainingsmethoden van de Duitse oefenmeester. Afgelopen donderdag kreeg Hyballa een open brief van 21 van zijn spelers een motie van wantrouwen. De spelers van Esbjerg beschrijven voorbeelden van bedreigingen met ontslag, seksistische en vernederende opmerkingen en eisen dat het bestuur ingrijpt.

“We hebben het niet over een samenwerking gehad, maar hij schreef me toen ik tekende bij Esbjerg”, vervolgt Hyballa. “Daarna heb ik hem nog een keer hier op dhet sportcomplex gesproken. Hij is een wereldster die veel weet van voetbal, en we zouden hem goed kunnen gebruiken. Hij weet ook wat het betekent om profvoetballer te zijn en wat daarvoor nodig is. Tegelijkertijd kan hij me misschien iets uitleggen over Denemarken en de Denen”, aldus de trainer. Tegelijkertijd wil Conway nog niet veel kwijt over het aanstaande diner met Van der Vaart. "Ik kan helemaal niets zeggen over zijn mogelijke rol in de club. Tijdens het eten gaan we praten, en dan zien we wel", aldus de Amerikaan.