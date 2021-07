Davy Klaassen vertelt hoe hij Steven Berghuis overtuigde naar Ajax te gaan

Vrijdag, 30 juli 2021 om 19:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:08

Davy Klaassen heeft vrijdag de rol besproken die hij bekleedt bij Ajax. In gesprek met Ajax TV blikt de middenvelder vooruit op komend seizoen, vertelt hij hoe de ‘nieuwe generatie’ bij de hand neemt en bespreekt hij de wijze waarop hij Steven Berghuis overhaalde de overstap naar Ajax te maken.

Tijdens het EK 2020 was Klaassen één van de namen die er bij Berghuis op aandrong om de transfer naar Ajax te maken, zo vertelt hij. “We hebben er veel geintjes over gemaakt en we hebben hem geprobeerd over te halen hier te krijgen. Op een gegeven moment werd het zo concreet dat hij ook wilde weten hoe het bij ons gaat en hoe we dingen doen”, vertelt de middenvelder, die bewust veel informatie uitwisselde om een helder verwachtingspatroon te schetsen voor de voormalig Feyenoorder.

“Ik denk dat als je een keuze maakt voor een club, dat je dan geen betere informatie kan krijgen dan van de spelers zelf. Een directeur of een trainer kan je alles vertellen, maar uiteindelijk luister je het meest naar de spelers. Als hij wat vroeg, stonden we klaar voor hem. We zijn blij dat het rond is en dat hij hier is”, aldus Klaassen. Laatstgenoemde geeft in het video-item tevens te kennen dat hij een belangrijke rol speelt bij het begeleiden van jeugdspelers.

“Kijk, alles gaat dan op een hoger tempo”, blikt de inmiddels 28-jarige Klaassen terug op zijn eerste maanden bij de A-selectie. “Je moet tot je limiet gaan. Dan lig je elke dag dood op bed. Het is echt trainen, trainen en slapen. Ik vond het altijd een grote eer om mee te gaan met het eerste, maar het was wel aanpoten. Ik probeer altijd jongens te helpen. Ik ben daar niet alleen in. Als een jongen het wat lastiger heeft, dan probeer je hem daarin te te helpen. Daarbuiten moet je altijd eerst zelf wat laten zien, daar begint het mee. Hoe ouder je wordt, hoe makkelijker je andere jongens kan helpen”, besluit Klaassen.