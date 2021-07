Rik Elfrink helpt ‘sterk verhaal’ de wereld uit na ‘vier vragen per minuut’

Donderdag, 29 juli 2021 om 23:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:32

Het gerucht dat Jérôme Boateng op het punt zou staan om naar PSV te vertrekken is volledig uit de lucht gegrepen, zo heeft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdag bevestigd. De naam van de boomlange centrumverdediger werd de voorbije dagen in verband gebracht met een overgang naar Eindhoven, maar die geruchten worden tegengesproken door Elfrink. Boateng zit zonder club nadat Bayern München besloot afscheid van hem te nemen.

"Ongeveer vier vragen per minuut of Boateng nu naar PSV komt", slingert Elfrink donderdag op Twitter. "Niets over vernomen tot nu toe. Vanuit de schoot van de club klonk steeds dat men defensief wel klaar is en dat daar op dit moment geen prioriteit ligt. Na wat er vorig jaar gebeurd is op de laatste transferdag, zullen ongetwijfeld nog de nodige (Duitse) spelers aan PSV worden gelinkt en daarbij gaat zeker ook een aantal sterke verhalen ontstaan. We gaan het tot en met 31 augustus weer meemaken."

PSV slaagde er vorig jaar in om op de slotdag van de transferdeadline Mario Götze naar Eindhoven te halen. De komst van de Duitse wereldkampioen kwam volledig uit de het niets en gold als de grootste stunt van de afgelopen jaren. "Boateng is niet bij PSV geweest, krijgen we te horen", gaat Elfrink verder. "Er spelen zeker nog andere dingen en achter de schermen wordt hard gewerkt aan versterkingen en uitgaande transfers, maar dit is niet aan de orde. Focus van de spelersgroep uiteraard vol op Midtjylland." PSV treft de Denen in de derde voorronde van de Champions League na over twee wedstrijden te hebben afgerekend met Galatasaray.

Het lijkt niet voor de hand te liggen dat PSV zich in het hart van de defensie nog gaat versterken deze transferperiode. Trainer Roger Schmidt koos tegen Galatasaray beide keren voor een centrum met Olivier Boscagli en André Ramalho, waarbij met name laatstgenoemde een ijzersterke indruk maakte. Boscagli moet het eerste duel met Midtjylland aan zich voorbij laten gaan. De linkspoot kreeg woensdag twee keer geel en is geschorst. Schmidt heeft met Jordan Teze en Nick Viergever nog twee centrumverdedigers achter de hand.