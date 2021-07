‘Christian Eriksen keert volgende week terug bij Internazionale’

Woensdag, 28 juli 2021 om 17:54

Christian Eriksen keert volgende week terug bij Internazionale, zo weet Sky Italia woensdag te onthullen. Het zal voor het eerst zijn dat Eriksen weer te maken krijgt met zijn ploeggenoten in Milaan na het onwel worden in het openingsduel op het EK tegen Finland op 12 juni. Eriksen zal wel eerst de nodige harttest ondergaan bij Inter, zo klinkt het vanuit Italië.

Na de grondige medische check-up zal de technische leiding van Inter bepalen of het verantwoord is voor Eriksen om terug te keren op het trainingsveld. Vorige week kreeg de international van Denemarken te horen dat hij sowieso niet met een defibrillator mag uitkomen in de Serie A. Eriksen kreeg na zijn hartstilstand in het EK-duel met Finland een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Francesco Braconaro, lid van het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond, sprak hierover duidelijke taal.

"Christian Eriksen kan geen volledige goedkeuring krijgen om in Italië te spelen. Als de speler de defibrillator laat verwijderen en een specialist bevestigt dat hij lichamelijk weer in orde is, kan hij weer voor Inter spelen", zei Braconaro in gesprek met Radio Kiss Kiss. Het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond, waarvan Braconaro lid is, heeft zich het afgelopen anderhalf jaar voornamelijk beziggehouden met de gevolgen van het coronavirus bij clubs, maar moest tevens een besluit nemen over de situatie omtrent Eriksen.

Italië hanteert in dit opzicht bijzonder strenge regels ten opzichte van andere landen, daar Daley Blind bijvoorbeeld bij in Nederland wel met een ICD mag spelen. Tests worden bijvoorbeeld ook niet uitgevoerd door de clubs, maar door de Italiaanse voetbalbond. Eerder leek de medische commissie van de Italiaanse voetbalbond bij monde van Lucio Mos, commissielid en zelf cardioloog, een rentree van Eriksen al uit te sluiten. Het verbod dient volgens Mos om de gezondheid van sporters zoveel mogelijk te beschermen. "Er zijn dingen die zelfs aan de meest nauwkeurige controles kunnen ontsnappen, ook omdat onderzoeken periodiek plaatsvinden, dus een probleem van dit type kan ontstaan tussen de ene controle en de andere."

Ondanks de hartproblemen kijkt Simone Inzaghi uit naar de samenwerking met Eriksen bij Inter. "Ik heb met hem gesproken vóór het EK, maar sinds het incident hebben we nog niet met elkaar gesproken", zei de oud-aanvaller begin juli bij zijn presentatie als coach van Inter. "Vanaf het moment dat ik ben aangesteld, rekende ik al op hem. Christian krijgt nu uitgebreid de tijd om terug te keren, de club helpt hem overal mee. Hij moet nu vooral zijn rust nemen en wij wachten hier op hem, met open armen", aldus Inzaghi.