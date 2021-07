Eriksen krijgt met ICD-kastje geen volledige goedkeuring voor Serie A

Donderdag, 22 juli 2021 om 17:15 • Laatste update: 17:28

Christian Eriksen mag met een defibrillator niet in de Serie A spelen. De aanvallende middenvelder kreeg na zijn hartstilstand een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen, en er werd eerder al gemeld dat hij daarmee volgens de huidige regelgeving niet in de Italiaanse competitie mag spelen. Francesco Braconaro, lid van het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond, bevestigt dat Eriksen geen toestemming krijg om met een ICD in de Serie A te spelen.

“Christian Eriksen kan geen volledige goedkeuring krijgen om in Italië te spelen. Als de speler de defibrillator laat verwijderen en een specialist bevestigt dat hij lichamelijk weer in orde is, kan hij weer voor Inter spelen”, zegt Braconaro in gesprek met Radio Kiss Kiss. Het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond, waarvan Braconaro lid is, heeft zich het afgelopen anderhalf jaar voornamelijk beziggehouden met de gevolgen van het coronavirus bij clubs, maar moet nu tevens een besluit nemen over Eriksen.

Italië hanteert in dit opzicht bijzonder strenge regels ten opzichte van andere landen, daar Daley Blind bijvoorbeeld bij in Nederland wel met een ICD mag spelen. Tests worden bijvoorbeeld ook niet uitgevoerd door de clubs, maar door de Italiaanse voetbalbond. Eerder leek de medische commissie van de Italiaanse voetbalbond bij monde van Lucio Mos, commissielid en zelf cardioloog, een rentree van Eriksen al uit te sluiten. Het verbod dient volgens Mos om de gezondheid van sporters zoveel mogelijk te beschermen. "Er zijn dingen die zelfs aan de meest nauwkeurige controles kunnen ontsnappen, ook omdat onderzoeken periodiek plaatsvinden, dus een probleem van dit type kan ontstaan tussen de ene controle en de andere."

"De Italiaanse regelgeving is de strengste ter wereld en dit is dan ook de reden waarom het aantal plotselinge sterfgevallen tijdens fysieke activiteit een stuk lager is dan in andere landen. De protocollen zijn erg streng, dus het lijkt me uitgesloten dat we Eriksen terug gaan zien in de Italiaanse competitie", concludeerde Mos. Eriksen komt sinds januari 2020 uit voor Inter en staat nog tot medio 2024 onder contract in Milaan. Vorig seizoen werd hij met de club kampioen van Italië. Inter en Eriksen zullen op zoek moeten naar een oplossing, al liet de nieuwe trainer Simone Inzaghi eerder weten dat hij met open armen ontvangen zou worden in Milaan. Beide partijen hebben nog niet gereageerd.

Morten Boesen, arts van de Deense voetbalbond, verklaarde eerder dat na meerdere onderzoeken is besloten dat Eriksen een ICD nodig heeft nadat hij in de EK-wedstrijd tegen Finland getroffen werd door een hartstilstand. "Christian heeft de oplossing geaccepteerd en het plan wordt gedragen door nationale en internationale specialisten, die allen dezelfde behandeling adviseren.”