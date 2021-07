Hevige aantijgingen drijven Peter Hyballa in het nauw bij Esbjerg

Vrijdag, 9 juli 2021 om 15:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:03

Het lijkt erop dat het avontuur van Peter Hyballa bij het Deense Esbjerg niet lang gaat duren. De Duitse oefenmeester werd drie weken geleden aangesteld door de clubleiding, maar ligt nu al overhoop met de spelersgroep. De manier van werken van Hyballa zou niet aansluiten bij de verwachtingen en wensen van de spelers, zo schrijft Ekstra Bladet. De Deense krant kreeg binnen een week na de aanstelling van Hyballa al signalen dat de spelersgroep overhoop lag. Een poging van de clubleiding van Esbjerg om de onrust te bagatelliseren heeft tot onbegrip geleid bij de spelersvakbond.

Volgens de Deense krant gaat het niet alleen om het te hard of te vaak trainen. "Het fotograferen van uitgeklede spelers, afranselingen tegen spelers, schaamte voor teamgenoten, verbale marteling en een trainingsprogramma zo hard, dat de ene na de andere blessure volgt", schrijft Ekstra Bladet. "Het volgende grote drama in het Deense voetbal begint, nog voordat het seizoen is begonnen. De komst van Peter Hyballa heeft geleid tot een enorme culturele botsing met de spelersgroep."

Bestuursvoorzitter Michael Kalt van Esbjerg bagatelliseert de onrust en stelt dat een kleine groep spelers hun onvrede heeft geuit. "Mijn mening is dat er een handvol spelers zijn die zich niet comfortabel voelt bij de werkwijze van Hyballa. Daar reageren ze dan op", vertelt Kalt. De incidenten zijn inmiddels bekend bij de spelersvakbond, die weinig begrip kan opbrengen voor de situatie. "We hebben verschillende keren met de directie van Esbjerg gesproken en we hebben de incidenten van de afgelopen weken gepresenteerd", luidt de reactie vanuit de vakbond.

"We hebben er tot nu toe voor gekozen om geen commentaar te geven, maar omdat we zien dat het wordt gepresenteerd alsof het gaat om spelers die niet meer en harder willen trainen dan voorheen, vraagt het om een reprimande", aldus directeur Michael Sahl van de spelersvakbond. "Over het algemeen bemoeien we ons niet met de hoeveelheid trainingen of de intensiteit van de trainingen. Onze taak van de spelersvakbond is er onder andere voor te zorgen dat de spelers worden behandeld zoals ze op elke werkplek zouden moeten worden behandeld en dat er geen grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren."

Sahl voelt zich desondanks genoodzaakt om te reageren op de aantijgingen. "Dit gaat over de werkomgeving en de manier waarop je met je spelers omgaat. De dingen die ons zijn doorgegeven, gaan veel verder dan wat men op elke werkplek kan en moet accepteren. Of het nu in de voetbalindustrie is, op kantoor of in een plaatselijke ambachtswinkel. Dit moet, zo hebben we aan de club laten weten, een halt worden toegeroepen."