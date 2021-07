Pablo Rosario verruilt PSV voor OGC Nice: ‘De overstap is hem gegund’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 13:27 • Chris Meijer • Laatste update: 13:36

Pablo Rosario verruilt PSV voor OGC Nice, zo maakt de Franse club via de officiële kanalen wereldkundig. De 24-jarige middenvelder zet bij de nummer negen van het vorige Ligue 1-seizoen zijn handtekening onder een vierjarig contract, meldde Nice-Matin eerder. Rosario stond dinsdag al op het trainingsveld bij OGC Nice, waar hij de ploeggenoot wordt van Calvin Stengs en Justin Kluivert.

Er werd maandagavond door het Eindhovens Dagblad al melding gemaakt van een akkoord tussen OGC Nice en PSV. Het eerste Franse bod van vier miljoen euro werd door technisch manager John de Jong nog naar de prullenbak verwezen, omdat hij inzette op een ‘marktconform bedrag’. Dat is uiteindelijk gelukt, want beide partijen vonden een overeenkomst over een transfersom van zes miljoen euro. Rosario had nog een contract tot medio 2023 bij PSV.

"De overstap naar de sterke Franse competitie is hem erg gegund”, zegt De Jong op de website van PSV. “Pablo voegt zich bij een steeds groter wordend rijtje van spelers die zich via Jong PSV in het eerste hebben gespeeld en vervolgens een transfer maken naar een grote Europese competitie. Pablo heeft zich bij PSV altijd leergierig en betrokken opgesteld. Het is een zelfbewuste en altijd nog jonge middenvelder, die als speler van PSV het Nederlands elftal heeft gehaald. We weten zeker dat hij een mooie carrière voor zich heeft en wensen hem veel succes bij Nice.”

Afgelopen week maakte Foot Mercato voor het eerst melding van de op handen zijnde transfer. Aanvankelijk ontkrachtten Nederlandse media de berichtgeving, ondanks dat Rosario gespot was op een vlucht naar Nice. De Telegraaf beweerde dat de enkelvoudig Oranje-international daar niet voor een transfer, maar voor een onderhoud met Mino Raiola in Monaco naartoe was gevlogen. OGC Nice had op dat moment nog geen concreet bod uitgebracht, maar dat veranderde zondag.

Rosario reisde zodoende niet met PSV mee naar Istanbul voor de return van de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray, maar zette opnieuw koers richting Zuid-Frankrijk. Daar doorstond hij met succes de medische keuring en zette hij vervolgens zijn handtekening onder een vierjarig contract. OGC Nice versterkte zich eerder deze zomer al met Stengs (voor vijftien miljoen euro overgenomen van AZ) en Kluivert (met optie tot koop gehuurd van AS Roma).

Rosario was vorig seizoen een vaste basisspeler bij PSV, maar moest het woensdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray (5-1 zege) doen met een invalbeurt van enkele minuten. De middenvelder lijkt op basis van de voorbereiding en de laatste wedstrijd in de pikorde voorbijgestreefd door Ibrahim Sangaré, Marco van Ginkel en Davy Pröpper. Rosario werd in 2016 door PSV overgenomen van Almere City en staat op 138 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 5 keer scoorde en 11 assists gaf.

Na het vertrek van Rosario gaat PSV volgens De Telegraaf de transfermarkt op om een vervanger binnen te halen. PSV wil het middenveld net zo sterk bezet houden als nu het geval is. Voor de defensieve posities op zijn middenveld heeft trainer Roger Schmidt verder de beschikking over onder meer Érick Gutiérrez, Ryan Thomas, Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Ibrahim Sangaré. Gutiérrez is actief met Mexico op de Gold Cup en lijkt net als Rosario te mogen vertrekken.