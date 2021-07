Jeroen Elshoff zit in Japanse ‘hel’ na positieve test: ‘Het wordt steeds gekker’

Maandag, 26 juli 2021

Zijn reis naar Japan voor de Olympische Spelen is voor Jeroen Elshoff uitgelopen op een fiasco. De voetbalcommentator werd zaterdag positief getest op het coronavirus en is daardoor in quarantaine in Sendai. Via Twitter doet Elshoff sindsdien verslag van de 'totale chaos' die hij tijdens zijn quarantaine moet doorstaan. Hij spreekt van een 'hel'.

"Eigenlijk moet ik hier ook een gouden plak voor krijgen als ik dit doorsta", schreef Elshoff zondag op Twitter bij een foto van het strakke ochtendprogramma dat hij verplicht moet volgen: eten om 07.15 uur en een gezondheidscheck om 07.45 uur. Ook de rest van de ochtend is volgepland, bijvoorbeeld met 'radio-oefeningen'. Verder deelt Elshoff foto's van de schamele maaltijden die hij krijgt. Zijn collega's bij de NOS en de Oranje Leeuwinnen hebben hem zodoende allebei een voedselpakket toegestuurd, om de quarantaine door te komen.

"De bananen en het bier waren overigens door het Japanse regime uit de voedselpakketten gehaald, want aangezien ik gebombardeerd ben tot niks mogen ze kennelijk gewoon mijn post eerst open maken. Bananen = gevaarlijk!", schrijft een wanhopige Elshoff op Twitter. Zaterdagnacht mocht hij even zijn kamer uit en de gang in, waar om 03.00 uur 's nachts 'Japanse work-outmuziek' klonk. Maandagochtend Nederlandse tijd werd hij plots, zonder instemming, zijn kamer uit gehaald om bloed af te staan. "De quarantaine in Sendai wordt met de dag gekker", schrijft Elshoff, die niet meewerkte aan de bloedtest. "Geen uitleg, geen bloed."

"Het Japanse quarantaineregime voor positief geteste (gevaccineerde) personen is een mentale straf. Quarantaine moet gedaan worden, maar de tijden lijken een gevangenisregime. Hel. Onvriendelijk. (Ik zit erin)", aldus de voetbalcommentator, die aanwezig was bij de eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Zambia (3-10), maar vanwege zijn besmetting geen commentaar gaf bij de tweede wedstrijd tegen Brazilië (3-3).

Eigenlijk moet ik hier ook een gouden plak voor krijgen als ik dit doorsta. pic.twitter.com/pjhAqmPRvf — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) July 25, 2021