Alireza Jahanbakhsh: ‘Dat is niet mijn keuze, maar ik hoop het wel’

Zondag, 25 juli 2021 om 16:52 • Rian Rosendaal

Alireza Jahanbakhsh beleefde zondagmiddag zijn officieuze debuut in het shirt van Feyenoord. Trainer Arne Slot liet de recent aangetrokken vleugelaanvaller na rust opdraven in de oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki (1-2 nederlaag). Jahanbakhsh wil dolgraag meer speelminuten maken namens Feyenoord, al weet de buitenspeler nog niet of dat donderdag al gebeurt in de tweede Europese ontmoeting met FC Drita.

"Dat is niet mijn keuze, maar ik hoop het wel", zo laat Jahanbakhsh na afloop weten in gesprek met ESPN. "De uitwedstrijd was moeilijk, maar in eigen huis moeten we de klus kunnen klaren. Zij doen hun best om verder te komen, maar wij kunnen een beroep doen op onze eigen fans. Hopelijk pakken we de winst en gaan we door naar de volgende ronde", aldus de vleugelaanvaller van Feyenoord, die kort na zijn entree in De Kuip werd ingeschreven voor de Conference League en daardoor donderdag inzetbaar is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ingevallen Jahanbakhsh merkte tegen PAOK duidelijk dat hij nog niet op honderd procent zit qua fitheid en wedstrijdritme. "Het was een tijd geleden dat ik speelminuten heb gemaakt, maar het voelde goed om weer voor fans te spelen en om in het shirt van Feyenoord te mogen spelen", vervolgt de van Brighton & Hove Albion afkomstige flankspeler. "Ik moet nog wel even wennen, maar ik voel me verder goed. Het gaat steeds beter. Hopelijk kan ik zo doorgaan, meer wedstrijden spelen en mijn ploeggenoten beter leren kennen."

Jahanbakhsh voelt zich in ieder geval prettig in het systeem dat Slot hanteert bij Feyenoord, al leverde dat zondag in eigen huis geen overwinning op. "Ik hou wel van de manier waarop deze trainer wil spelen. Veel kansen afdwingen, hoog druk zetten en ballen onderscheppen. Zo wil ik het ook graag zien", aldus de 27-jarige aanvaller uit Iran, die bij Feyenoord zijn handtekening zette onder een driejarig contract, met de optie op een vierde seizoen in Rotterdam.