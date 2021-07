Zirkzee neemt drastisch besluit na stroom aan reacties op grote misser

Zondag, 25 juli 2021 om 12:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:42

Joshua Zirkzee heeft al zijn posts op Instagram verwijderd, zo blijkt zondag. De aanvaller van Bayern München heeft deze beslissing waarschijnlijk genomen vanwege de beledigingen en haatberichten die hij massaal ontving na zijn grote misser in de oefenwedstrijd tegen Ajax (2-2) van zaterdag. Zirkzee had een vrij doel en genoeg tijd om te scoren, maar door zijn getreuzel kon Perr Schuurs met een tackle de bal alsnog van de lijn halen.

De veelbesproken misser ging al snel viral op het internet en voor Zirkzee lijkt nu de maat vol te zijn, al blijft een verklaring voor het legen van zijn Instagram-pagina voorlopig uit. Op Twitter en Facebook zijn vooralsnog geen berichten verwijderd, al dateert de laatste post op laatstgenoemde sociale media van augustus vorig jaar. De blunder is voor trainer Julian Nagelsmann in ieder geval geen reden om zijn spits helemaal af te branden.

De Instagram-pagina van Zirkzee is nu helemaal leeg.

"Ik heb helemaal niets tegen hem (Zirkzee, red.) gezegd", vertelde Nagelsmann na afloop. "Hij weet zelf heel goed dat hij het had kunnen en moeten doen. In een Bundesliga-wedstrijd zal hij het hopelijk een beetje serieuzer aanpakken in zo'n situatie. Ik geloof dat ik nu niet met hem moet praten, hij weet het zelf wel. En bij elkaar doet hij veel goed." Nagelsmann denkt dat Zirkzee de sprintende Schuurs helemaal niet heeft zien aankomen, wat zijn nonchalante houding kan verklaren.

"Hij wilde de bal gewoon simpel in het doel laten rollen. Ik denk niet dat Joshua dit met opzet heeft gedaan", aldus Nagelsmann. Zirkzee reageerde vol ongeloof op de bizarre misser, evenals ploeggenoten Omar Richards en Armindo Sieb. De Nederlandse aanvaller werd na een uur spelen in de Allianz Arena naar de kant gehaald door Nagelsmann. Het was het eerste optreden van de spits voor eigen publiek na zijn niet al te succesvolle verhuurperiode bij Parma.