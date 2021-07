Mauricio Pochettino ziet droom uitkomen met nieuw contract bij PSG

Vrijdag, 23 juli 2021 om 19:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:47

Mauricio Pochettino blijft langer verbonden aan Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht komt vrijdag met de mededeling naar buiten dat de Argentijnse oefenmeester zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2023 in Parijs. De oude verbintenis van Pochettino, die halverwege afgelopen seizoen als trainer terugkeerde bij PSG, had een looptijd tot 30 juni 2022.

Naast Pochettino hebben ook de overige leden van de technische staf van PSG contractverlenging tot de zomer van 2023 in de wacht gesleept. "Ik ben heel blij hiermee, en ook gelukkig voor mijn staf", reageert de PSG-coach vrijdag na het zetten van de handtekeningen. "Het is voor ons erg belangrijk om de steun en het vertrouwen van de club te voelen en we gaan er alles aan doen om te zorgen dat de supporters trots op ons kunnen zijn. Samen hopen we de doelstellingen te kunnen realiseren. Twintig jaar geleden was ik aanvoerder van deze club en vandaag de dag loop ik hier rond als trainer. Het is als een droom die uitkomt", aldus de dolgelukkige Pochettino.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer que Mauricio Pochettino et son staff sont désormais liés au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. ?????? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2021

Voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi deelt het enthousiasme van Pochettino. "We zijn blij dat Mauricio zijn avontuur met de PSG-familie voortzet. Hij was twintig jaar geleden de aanvoerder hier en deelt met ons de waarden, ambities en de visie voor de toekomst. Met zijn leiderschapskwaliteiten kijken we met optimisme en vertrouwen uit naar de toekomst van PSG." Pochettino werd op 2 januari van dit jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel.

Pochettino sleepte in zijn eerste halfjaar als coach van PSG de Franse beker en de Supercup in de wacht. De landstitel echter moest de grootmacht afgelopen seizoen aan Lille OSC laten en in de halve finale van de Champions League bleek Manchester City over twee duels te sterk. In de zomerse transferperiode wist Pochettino om Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum naar PSG te halen.