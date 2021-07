‘Feyenoord lag afgelopen week op pole position voor Samuele Mulattieri’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 08:11 • Laatste update: 08:37

Feyenoord lag de afgelopen weken op pole position om Samuele Mulattieri over te nemen van Internazionale, zo schrijft La Nazione. Volgens de Italiaanse krant wordt de twintigjarige spits inmiddels gevolgd door verschillende clubs uit de Serie A. Het valt overigens ook niet uit te sluiten dat Mulattieri in het komend seizoen een rol gaat spelen in de eerste selectie van Inter.

Mulattieri draait momenteel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee bij Inter, waar nog de nodige internationals met vakantie zijn. De spits liet afgelopen week in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Pro Vercelli een uitstekende indruk achter met twee doelpunten. De nieuwe trainer Simone Inzaghi is bijzonder te spreken over de verrichtingen van Mulattieri en volgens La Nazione wordt hij met steeds meer aandacht gevolgd door de technische staf van Inter. Mogelijk houden i Nerazzurri hebben binnenboord als stand-in voor Lautaro Martínez en Romelu Lukaku.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inter zou de onderhandelingen die gaande waren over een al dan niet tijdelijk vertrek van Mulattieri inmiddels stopgezet hebben. La Nazione schrijft dat Feyenoord op pole position lag om de jonge spits over te nemen. De naam van Mulattieri werd eerder al gelinkt aan de Rotterdammers. Er is echter ook belangstelling ontstaan vanuit de Serie A, waar Spezia als concrete gegadigde wordt genoemd. De Italiaanse journalist Nicoló Schira meldde donderdag dat Inter met NEC Nijmegen in gesprek zou zijn over Mulattieri.

Mulattieri speelde in de jeugdopleiding van Spezia, tot Inter in de zomer van 2018 bijna twee miljoen euro neertelde om hem over te nemen. Na twee seizoenen in de Onder-19 te hebben gespeeld, werd de spits afgelopen seizoen verhuurd aan FC Volendam. Daar maakte Mulattieri een uitstekende indruk, met 19 doelpunten en 3 assists in 32 officiële wedstrijden.