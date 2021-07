Smith-Rowe treedt bij Arsenal in voetsporen van Özil, Van Persie en Bergkamp

Donderdag, 22 juli 2021 om 16:42 • Chris Meijer • Laatste update: 16:42

Emile Smith-Rowe heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Arsenal, zo maken the Gunners via de officiële kanalen bekend. De twintigjarige middenvelder lag nog tot medio 2023 vast in het Emirates Stadium, maar is na het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis tot medio 2026 aan Arsenal verbonden. Smith-Rowe heeft tevens een nieuw rugnummer gekregen en zal vanaf komend seizoen met 10 op het shirt gaan spelen.

Het rugnummer 10 was bij Arsenal vacant sinds het vertrek van Mesut Özil, die in januari de overstap naar Fenerbahçe maakte. Smith-Rowe gaat vanaf komend seizoen dus met het fameuze nummer op de rug spelen, dat eerder gedragen werd door onder meer Dennis Bergkamp en Robin van Persie. Door de contractverlenging en het toekennen van zijn nieuwe rugnummer is een al dan niet tijdelijk vertrek van Smith-Rowe definitief van de baan. Aston Villa was eerder deze zomer nadrukkelijk in de markt en zag twee aanbiedingen geweigerd worden.

“We hebben vorig seizoen kunnen zien dat Emile een heel intelligente speler is, met excellente kwaliteiten. Zijn scherpe bewegingen en exceptionele inzicht hebben hem tot een sleutelspeler voor ons gemaakt”, zo licht Arsenal-manager Mikel Arteta toe op de officiële kanalen van Arsenal. “Zijn houding en leergierigheid zijn heel indrukwekkend. De staf binnen onze jeugdopleiding verdient een groot compliment voor de manier hoe Emile opgeleid is. We kijken er naar uit om hem verder te ontwikkelen, zodat hij nog belangrijker kan worden in het sterke, jonge team dat hier gebouwd wordt.”

Smith-Rowe speelt al vanaf 2010 in de jeugdopleiding van Arsenal en maakte in 2018 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Na huurperiodes bij RB Leipzig en Huddersfield Town is de jeugdinternational van Engeland vorig seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde in de eerste selectie van Arsenal. Smith-Rowe kwam in de voorbije jaargang tot 33 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 8 assists.