PSV gaat ‘heel vervelende opstootjes’ tegen Galatasaray onderzoeken

Donderdag, 22 juli 2021 om 07:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:56

PSV gaat onderzoek doen naar wat er woensdagavond precies is gebeurd in het Philips Stadion in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (5-1) in de tweede voorronde van de Champions League. Enkele minuten voor de pauze, na het doelpunt van de Turkse bezoekers, waren her en der kleine opstootjes tussen supporters te zien.

Het lijkt erop dat op sommige plekken fans van Galatasaray tussen de supporters van PSV zaten en dat deze het doelpunt van Emre Kilinc te uitbundig vierden. Op beelden van onder meer ESPN-presentator Milan van Dongen leek het erop dat boze PSV-supporters renden richting Galatasaray-supporters. Eerder tijdens de wedstrijd moesten ze al worden tegengehouden door de PSV-bank, zo schreef Van Dongen.

Daarvoor moesten fans al tegengehouden worden door de PSV-bank pic.twitter.com/lit69lMSS6 — Milan van Dongen (@milanvandongen) July 21, 2021

“We zijn het aan onderzoeken. Het is heel vervelend. Het is nog te vroeg om er een statement over te maken. We komen er later op terug”, laat een woordvoerster van PSV aan De Telegraaf weten. Op dat moment en ook na het rustsignaal vroeg de stadionspeaker van het Philips Stadion aan de toeschouwers om op hun plaats te blijven zitten en uiteindelijk keerde de rust terug.

PSV liep in de tweede helft uit naar een 5-1 zege, een meer dan comfortabele uitgangspositie richting het weerzien van volgende week in Istanbul. Mocht PSV een ronde verder komen, dan mag het op 3 of 4 augustus andermaal aantreden in de kwalificatiecyclus voor het hoofdtoernooi. Op 10 augustus volgt dan de tweede wedstrijd in de derde voorronde. Celtic of FC Midtjylland zal de tegenstander zijn. Benfica, Shakhtar Donetsk, KRC Genk of Spartak Moskou is de laatste horde naar de groepsfase van de Champions League.