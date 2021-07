PSV hield en houdt op reguliere basis contact met Luuk de Jong

Zondag, 18 juli 2021 om 09:21

Rik Elfrink ontkent dat er sprake is van contact tussen Luuk de Jong en Besiktas. Fotomaç meldde zaterdag dat Sevilla nagenoeg akkoord is met de kampioen van Turkije over een verhuurperiode van de dertigjarige spits, die persoonlijk al voorbereidingen zou treffen voor een reis naar Istanbul. De PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad schrijft op Twitter dat een transfer naar Besiktas niet zo concreet is als in Turkije wordt gemeld en dat de Eindhovenaren nog altijd contact met hem onderhouden.

“Veel vragen over De Jong. Zowel vanuit Besiktas als omgeving Luuk de Jong klinken geluiden dat er tot nu toe geen contact was. De Jong werkt in Spanje hard aan zijn rentree. Duurt nog een aantal weken, zo is de prognose. PSV hield en houdt op reguliere basis contact met hem”, schrijft Elfrink op Twitter. Twee maanden geleden werd duidelijk dat PSV ook dacht aan zijn komst. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen onderzocht de mogelijkheid om de spits op huurbasis terug te halen naar Eindhoven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorige week zaterdag liet technisch manager John de Jong van PSV aan het Eindhovens Dagblad echter weten dat De Jong niet op weg naar Nederland was. 'Met Luuk de Jong zijn we op dit moment niet concreet bezig", zei De Jong. “We vinden hem allemaal een hele goede speler, maar ik kan bij meerdere spelers toeslaan als ze de kwaliteiten van Luuk hebben. Luuk is natuurlijk wel een ambassadeur van onze club en heeft veel gepresteerd hier.” De Telegraaf meldde dat De Jong pas in beeld zou komen als Donyell Malen verkocht wordt.

Sevilla telde in de zomer van 2019 12,5 miljoen euro neer om De Jong over te nemen van PSV. Een onbetwiste basisspeler werd hij echter nooit in Spanje, al groeide hij vorig seizoen wel uit tot de grote man in de gewonnen Europa League-finale tegen Internazionale met twee doelpunten. In de afgelopen jaargang verloor De Jong de concurrentiestrijd met clubtopscorer Youssef En-Nesyri.

De spits werd over het gehele seizoen veertien keer ingezet als basisspeler, maar sinds maart gebeurde dat maar vier keer. Bovendien stond De Jong slechts eenmaal negentig minuten op het veld in LaLiga. De Jong herstelt momenteel nog altijd van de knieblessure die hij tijdens het EK opliep en waardoor hij voortijdig het trainingskamp van Oranje moest verlaten. Zijn contract bij Sevilla loopt voorlopig nog door tot medio 2023.