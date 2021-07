Xavi Simons blijft negentig minuten staan en scoort weer voor PSG

Zaterdag, 17 juli 2021 om 13:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:50

Xavi Simons heeft zich opnieuw laten gelden in de voorbereiding van Paris Saint-Germain. De achttienjarige middenvelder deed zaterdag negentig minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Chambly, dat vorig seizoen degradeerde naar het derde niveau, en kwam in de tweede helft tot scoren. PSG wist de wedstrijd desondanks niet te winnen: 2-2.

Simons was een van de vier spelers die van trainer Mauricio Pochettino negentig minuten mocht blijven staan. Spelers als Keylor Navas, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer en Mauro Icardi hadden ook een basisplaats, maar Pochettino ruimde ook plek in voor jonge talenten als El Chadaille Bitshiabu (16), Ismaël Gharbi (17) Nathan Bitumazala (18) en Teddy Alloh (19). Na de pauze vielen spelers als Julian Draxler en Layvin Kurzawa in. De vier spelers die negentig minuten op het veld bleven staan, waren Simons, Bitshiabu, Gharbi en Kehrer.

Icardi opende na achttien minuten de score uit een penalty. In minuut 57 kwam Chambly op gelijke hoogte via Guillaume Heinry, waarna Simons de 2-1 voor zijn rekening nam. De Nederlander bediende Gharbi met een fraai hakje, kreeg de bal terug, sprintte af op doelman Martin Sourzac en maakte geen fout in de afronding. Zes minuten voor tijd bepaalde Boubacari Doucouré de eindstand op 2-2.

Simons liet zich woensdag ook al gelden tegen Le Mans (4-0), door een doelpunt en een assist voor zijn rekening te nemen. De jongeling debuteerde op 10 februari in het eerste elftal van PSG. Hij kwam als invaller binnen de lijnen tijdens het bekerduel met Caen (1-0 zege). Twee maanden later, op 10 april, kwam hij als invaller tegen Strasbourg (4-1 zege) voor het eerst binnen de lijnen in de Ligue 1. Hij hoopt zich in de voorbereiding te laten zien aan Pochettino en volgend seizoen meer speeltijd te krijgen.

{/embed