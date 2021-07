‘Mark van Bommel kan mij helpen om een klootzak te worden’

Maximilian Philipp verwacht veel te kunnen leren van trainer Mark van Bommel. De aanvaller kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor VfL Wolfsburg, dat onder de indruk was van zijn prestaties en hem per 1 juli definitief overnam van Dinamo Moskou. In gesprek met Kicker geeft de schaduwspits onder meer te kennen dat hij meedogenlozer wil worden. Van Bommel zou hem daar naar eigen zeggen bij kunnen helpen.

Het Duitse voetbaltijdschrift schrijft dat Philipp ‘een rustige jongen’ is en dat zijn karakter terug te zien is op het veld. “Hij probeert onopgemerkt door de vijandige defensie te ‘sluipen’ en op stille wijze de ruimte op het veld te vinden”, zo klinkt het. De spits, die in het openhartige gesprek erkent in het verleden af en toe te worstelen met het gebrek aan zelfvertrouwen, laat optekenen dat hij binnen de lijnen inderdaad meer van zich wil laten horen; zowel in fysiek als in verbaal opzicht. De 27-jarige Philipp verwacht dat Van Bommel een belangrijke rol kan spelen in zijn ontwikkelingen.

"Ik denk dat de trainer me op dit punt zeker kan helpen en me een paar tips kan geven op het gebied van mentaliteit en lichaamstaal", vertelt Philipp in de donderdageditie van Kicker. "Ik moet gewoon af en toe leren mijn mond open te doen. Ik moet meer een klootzak zijn op het veld. Ik moet er simpelweg vaker tussen zitten en een visitekaartje afgeven. Net zoals Van Bommel deed. Ik denk dat dat me weer vooruit zou helpen."

Phillip begon zijn profcarrière bij SC Freiburg en maakte in de zomer van 2017 voor negentien miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund. Vervolgens vertrok de aanvaller ruim twee jaar later naar Dinamo Moskou, waar hij in 29 optredens 9 keer tot scoren kwam. Afgelopen seizoen verhuurde de Russische werkgever hem voor een jaar aan Wolfsburg, waar hij in 24 Bundesliga-duels 6 keer scoorde maar toch een goede indruk achterliet. De club van Wout Weghorst en consorten besloot om Philipp zodoende in te lijven tot medio 2025 en telde een bedrag van 7,5 miljoen euro neer.