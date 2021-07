Twee redenen waarom Liverpool niet de beste papieren heeft voor Malen

Woensdag, 14 juli 2021 om 08:04 • Chris Meijer • Laatste update: 08:15

De naam van Donyell Malen wordt de laatste tijd in verband gebracht met Liverpool, maar het is twijfelachtig of de 22-jarige aanvaller PSV zal verlaten voor de Engelse grootmacht. De Liverpool Echo voert twee redenen aan waarom the Reds niet bepaald de beste papieren heeft om Malen binnen te halen. Liverpool kan normaal gezien niet tippen aan de speeltijd én het salaris die de Oranje-international elders kan krijgen.

Bij Liverpool zou Malen in de pikorde achter Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino en Diogo Jota terechtkomen. Het betekent volgens de lokale krant dat Malen geduld zal moeten opbrengen, iets dat vermoedelijk bij Borussia Dortmund niet het geval is. Die Borussen zien in de aanvaller van PSV de opvolger van de naar Manchester United vertrekkende Jadon Sancho, waardoor hij vermoedelijk sneller speeltijd zal krijgen dan bij Liverpool.

De Liverpool Echo voert echter nog een reden aan waarom Liverpool niet de beste papieren heeft in de strijd om Malen: het salaris. Jota stemde in de woorden van de krant in met een ‘relatief bescheiden salaris’ toen hij werd overgenomen van Wolverhampton Wanderers. Malen zal elders meer kunnen verdienen dan bij Liverpool en dat kan in combinatie met de speeltijd die in het vooruitzicht ligt een argument zijn om niet voor the Reds te kiezen.

Overigens gaat deze situatie ook op voor Jérémy Doku (Stade Rennes), Patson Daka (reeds door Leicester City overgenomen van Red Bull Salzburg), Otávio (FC Porto) en Harvey Barnes (Leicester City). Laatstgenoemde wordt momenteel sowieso als onhaalbaar beschouwd voor Liverpool. De 23-jarige vleugelspeler heeft bij Leicester City nog een contract tot medio 2024. Door de langlopende verbintenis én het feit dat Barnes een Engelsman is verlangen the Foxes een astronomische transfersom.