Mazraoui: ‘Hopelijk komt het goed, maar meer weet ik momenteel ook niet’

Donderdag, 8 juli 2021 om 13:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:38

Voor Noussair Mazraoui breekt een belangrijk seizoen aan bij Ajax. De rechtsbenige vleugelverdediger wil zijn basisplaats terug na een absentie van enkele maanden vanwege een oogblessure. Daarnaast gaat Mazraoui zijn laatste contractjaar in bij de Amsterdamse club. Ondanks enkele pogingen is Ajax er nog niet in geslaagd om de rechtsback langer aan de club te binden.

"Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over", zo benadrukt Mazraoui donderdag in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik voetbal al zo lang bij Ajax, iedereen weet mijn band met deze club. Hopelijk komt het goed, maar meer weet ik op dit moment ook niet. Ik richt me lekker op het voetbal, dat is nu voor mij het belangrijkste", aldus de 23-jarige flankspeler, die inmiddels de grens van honderd wedstrijden in het shirt van Ajax is gepasseerd.

Mazraoui miste een deel van het kampioensjaar van Ajax en in dat kader hoopt de rechtsback op betere tijden in de Johan Cruijff ArenA. "Ik heb weinig mazzel gehad, maar het geluk moet nu ook een keer mijn kant opvallen", kijkt de twaalfvoudig international van Marokko met optimisme naar de toekomst. "Ik verheug me sowieso op komend seizoen. Telkens na een blessure kom ik heel sterk terug, want ik heb er gewoon heel veel zin in en ben supergemotiveerd. Ik ben er klaar voor."

De Ajax-verdediger is met zijn 23 jaar opvallend genoeg een van de oudere spelers in de selectie van trainer Erik ten Hag. "Je neemt de youngsters toch een beetje op sleeptouw. Het is een beetje ‘opa vertelt’ inderdaad, haha!", zegt Mazraoui met een kwinkslag. "Natuurlijk denk ik soms terug aan de tijd dat ik zelf net kwam kijken bij het eerste. Toen was ik ook best nerveus hoor en dat zie ik nu ook aan de jonkies hier. Dat is ook logisch. Ze durven nog niet echt te doen wat ze echt kunnen, maar ik probeer ze te helpen zodat ze zich zo veel mogelijk vrij voelen om zichzelf te zijn."