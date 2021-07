Mazraoui hoopt slepende oogblessure achter zich te laten: ‘Nu doorpakken’

Woensdag, 7 juli 2021 om 11:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:28

Terwijl de meeste internationals nog niet terug zijn van hun vakantie, zit Ajax al volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Waar de ploeg van trainer Erik ten Hag vorige week tijdens de eerste krachtmeting eenvoudig afrekende met Koninklijke HFC (6-0), bood Quick'20 (1-1) dinsdagavond meer weerstand. Noussair Mazraoui kwam in beide duels in actie en is eindelijk volledig hersteld van de slepende oogkwetsuur die hij vorig seizoen opliep in de wedstrijd tegen Heracles Almelo.

Door de in februari opgelopen oogblessure stond Mazraoui het grootste gedeelte van de tweede seizoenshelft langs de kant bij Ajax. Alleen tegen het einde van het seizoen kon Ten Hag een beroep doen op hem. "Je staat niet zomaar zo lang aan de kant met een oogblessure, want er was toch wel wat schade", vertelt de Ajacied na afloop van het duel met Quick'20 in gesprek met Ajax Life. "Ik had een soort bloedpropjes in mijn oog en dat gaf druk op mijn netvlies. Ik mocht weinig tot niks doen. Het bloed moest uit mijn oog voor ik verder mocht. Tijd moest de boel helen, zogezegd. Nu heb ik geen last meer en kan ik risicoloos voetballen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mazraoui zag vanaf de tribune hoe Devyne Rensch de rechtsbackpositie uitstekend invulde. De verdediger maakte een sterke indruk en werd door bondscoach Erwin van de Looi zelfs meegenomen naar de knock-outfase van het Europees kampioenschap van Jong Oranje. Mazraoui is daardoor niet bang dat hij zijn plek in de verdediging verspeeld heeft. "Het geluk moet nu ook een keer met mij zijn, hè?", gaat Mazraoui verder. "Ik verheug me sowieso op komend seizoen. Telkens na een blessure kom ik heel sterk terug, want ik heb er gewoon heel veel zin in en ben supergemotiveerd. Nu doorpakken."

Ten Hag sprak dinsdag de hoop uit dat een of meerdere spelers voor een verrassing zorgt dit seizoen. "Deze fase is ideaal om veel jonge spelers mee te nemen", aldus Ten Hag tegen ESPN. "Om ze te bekijken en te beoordelen. Ze de wetten van het eerste elftal te laten ervaren. We hopen dat er een verrassing uitkomt. In het eerste jaar was het Mazraoui, in het tweede jaar was het Dest en het derde jaar Rensch. Dus ja, ik ben hoopvol. We hebben heel veel goede spelers bij ons."