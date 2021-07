Zwak Ajax blameert zich tegen amateurs van Quick'20

Dinsdag, 6 juli 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:05

Ajax is dinsdag tegen een kleine blamage aangelopen in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van Erik ten Hag wist in Oldenzaal niet af te rekenen met de amateurs van Quick'20. Mohammed Kudus zette Ajax op slag van rust nog wel op voorsprong, die tien minuten voor tijd werd weggegeven: 1-1.

Bij Ajax zijn Oranje-internationals als Daley Blind en Ryan Gravenberch nog op vakantie, terwijl Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico met Argentinië actief zijn op de Copa América. De Amsterdammers traden dan ook aan met een mix van Jong Ajax- en eerste elftalspelers. Aanvoerder Dusan Tadic was de blikvanger van het basiselftal, waarin ook de van Go Ahead Eagles overgenomen doelman Jay Gorter zijn opwachting maakte. Ook onder meer David Neres en Danilo hadden een basisplaats.

Quick'20 speelt met 1-1 gelijk tegen Ajax dankzij deze prachtige goal van Issy Wevers! ???? pic.twitter.com/K5z822mm7M — ESPN NL (@ESPNnl) July 6, 2021

Ajax had in de eerste helft moeite met het creëren van grote kansen, die spaarzaam bleken. In de openingsfase had Lisandro Magallán een goede kopkans, die werd gepareerd door doelman Chiel ter Braak. Aan de overzijde moest Ajax-middenvelder Enric Llansana per brancard van het veld na een ongelukkige harde botsing met Gorter. In de slotfase van de eerste helft zette Tadic Danilo prachtig vrij voor Ter Braak, die zich niet liet omspelen. In de blessuretijd wist Ajax alsnog de score te openen, toen Mohammed Kudus een doorgekopte bal uit een hoekschop aannam en van dichtbij koelbloedig afrondde: 0-1.

In de tegenaanval bleek Ajax overigens erg kwetsbaar. Quick'20 brak diverse malen gevaarlijk uit en na een slechte pass van Magallán brak Frank Ulderink door. Gorter wist de aanvaller van de amateurclub met een reflex knap het scoren te beletten. Na rust bracht Ten Hag een bijna volledig nieuw elftal binnen de lijnen, met daarin onder meer Remko Pasveer, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad.

Ook in de tweede helft verweerde Quick'20 zich kranig. Kristian Hlynsson, die vorig jaar door Ajax uit IJsland werd geplukt, kreeg na een lage voorzet van Labyad een goede schietkans, maar de ingevallen goalie Maarten Meijer redde met zijn voet. Ajax bleef de aanval zoeken, maar echt grote kansen kwamen daar niet uit. In de 81ste minuut sloeg Quick'20 op de counter toe. Issy Wevers kreeg de bal op de rand van de zestien teruggelegd en legde die met zijn wreef knap in de onderhoek: 1-1.