Paquetá schiet Brazilië naar Copa América-finale na fraaie actie Neymar

Dinsdag, 6 juli 2021 om 06:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:08

Brazilië heeft maandagavond lokale tijd de finale bereikt van de Copa América. Het gastland had aan één doelpunt voldoende om Peru te verslaan: 1-0. Het team van bondscoach Tite komt komende zaterdag in de eindstrijd uit tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Argentinië en Colombia, die dinsdagavond lokale tijd wordt gespeeld.

Lucas Paquetá zorgde tien minuten voor rust voor het enige doelpunt. Na knap voorbereidend werk van Neymar in het strafschopgebied schoot de spelmaker van Olympique Lyon de bal achter doelman Pedro Gallese. Paquetá was in de kwartfinale tegen Chili (1-0) ook al het goudhaantje toen hij een minuut na zijn invalbeurt eveneens de winnende treffer van o Seleçao voor zijn rekening had genomen.

#CopaAmérica ?? GOLAÇO! Lucas Paquetá recebe de Neymar e coloca a bola no fundo da rede para abrir o placar! 1x0 @cbf_futebol ???? Brasil ?? Peru ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/b7nqNDv7Wy — Copa América (@CopaAmerica) July 5, 2021

Peru, met Renato Tapia en Sergio Peña in de basis, drukte in de tweede helft de tegenstander terug en had langdurig balbezit, maar kwam niet tot een tegentreffer. Verder dan een gevaarlijk schot van Gianluca Lapadula kwam de ploeg van de Argentijnse bondscoach Ricardo Gareca niet: Ederson had een goed antwoord op zijn diagonale knal. De Peruvianen hadden in de groepsfase ook al van Brazilië verloren. Toen werd het 0-4 door doelpunten van Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro en Richarlison.

Brazilië plaatste zich voor de negende keer in de laatste veertien edities van het toernooi voor de finale en gaat op jacht naar zijn tiende titel. Twee jaar geleden won Brazilië de Copa América door, zonder de geblesseerde Neymar, Peru in de finale met 3-1 te verslaan.

Neymar kwam er na afloop eerlijk voor uit welke tegenstander hij zaterdag wil treffen. “Doe mij maar Argentinië. Ik heb een hoop vrienden bij de Argentijnse ploeg. Het lijkt me mooi om hen te treffen. Tegen Lionel Messi in het Maracanã. Dat zou prachtig zijn, toch?” En met een glimlach voegde hij toe: "In de finale zal Brazilië winnen."