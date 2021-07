‘Pogba vliegt Pavard in de haren na sneer over zijn spel tegen Zwitserland’

Paul Pogba en Benjamin Pavard zouden een hevige discussie hebben gehad na een opmerking van Raphaël Varane, zo meldt Le Parisien. De rechtsback van Bayern München zou teleurgesteld zijn over de inzet van Pogba in verdedigend opzicht op het EK tegen Zwitserland (3-3). Het was Varane die de teleurstelling kenbaar maakte aan de middenvelder van Manchester United, waarna er een hevige discussie ontstond.

Het dagblad meldt dat Pavard na afloop van de uitschakeling tegen Zwitserland zich kritisch heeft uitgelaten over het verdedigende optreden van zijn ploeggenoot, die overigens wel op fraaie wijze voor de 3-1 zorgde. “Benj (Pavard, red.) vindt dat je niet voldoende hebt verdedigd”, zou Varane tegen Pogba hebben gezegd. Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij laatstgenoemde, die vervolgens meteen de confrontatie met Pavard zocht.

Hoewel de betrokken spelers elkaar niet fysiek te lijf zijn gegaan, lijkt het er wel op dat de twee kemphanen een keiharde, verbale aanvaring hebben gehad. Over en weer zouden Pogba en Pavard elkaar beledigd hebben. Volgens de berichtgeving heeft Pogba zijn excuses aangeboden bij Varane, die de opmerkingen van Pavard in vertrouwen aan de middenvelder zou hebben doorgespeeld.

Het is niet voor het eerst sinds de eliminatie dat er onenigheid is ontstaan binnen de Franse spelersgroep. Afgelopen week meldde L’Équipe dat de verstandhouding tussen Kylian Mbappé en Antoine Griezmann een vriespunt heeft bereikt. Eerstgenoemde zou jaloers zijn op zijn ploeggenoot, die volgens Mbappé een voorkeursbehandeling krijgt van het team en bondscoach Didier Deschamps. Verder kwamen Griezmann en Ousmane Dembélé in opspraak vanwege mogelijk racistisch gedrag en kreeg de moeder van Adrien Rabiot het aan de stok met de familie van Pogba en de ouders van Mbappé.