Courtois in verlegenheid gebracht door eigen zus na horrorblessure Spinazzola

Zondag, 4 juli 2021 om 14:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:00

De zus van Thibaut Courtois heeft zich van haar slechtste kant laten zien met een reactie op Instagram tijdens de kwartfinale tussen België en Italië (1-2). Valérie Courtois beschuldigde Leonardo Spinazzola ervan dat hij in de slotfase van het duel aan het tijdrekken was, terwijl de verdediger van Italië zijn achillespees afscheurde, zo bleek later. De post werd gedaan op het officiële account van haar broer. Inmiddels heeft de Belgische haar excuses gemaakt op Instagram en de verdediger van Italië en voorspoedig herstel gewenst.

Terwijl Spinazzola vrijdagavond kermend van de pijn op de grasmat van de Allianz Arena lag, maakte Valérie Courtois van de gelegenheid gebruik om een foto op Instagram te plaatsen van de onfortuinlijke Italiaan met de tekst: 'Truken van de foor noemen we dat'. Tot overmaat van ramp plaatste ze dit notabene op het account van de doelman van Real Madrid. Truken van de foor is een Belgische term voor valsspelen. Spinazzola bleek echter weldegelijk geblesseerd en moest zich per brancard van het veld laten dragen. De Italiaanse voetbalbond heeft zaterdag bevestigd dat de rechtsbenige verdediger naar verwachting vijf tot zes maanden aan de kant staat met een afgescheurde achillespees.

Links het bericht dat Valérie Courtois plaatste op het account van haar broer vrijdagavond, rechts de excuses een dag later.

Daarop besloot Valérie Courtois zaterdag alsnog haar excuses te maken. "Ik vind het verdrietig om te moeten horen dat zijn Europees kampioenschap op deze manier eindigt", plaatst de Belgische op Instagram bij een foto van Spinazzola. "Ik verontschuldig mij voor mijn reactie en hoop dat hij een goed herstelt." Het duel tussen België en Italië was 77 minuten onderweg toen Spinazzola een sprintduel met Thorgan Hazard moest staken. Zonder dat de bal in de buurt was ging de verdediger naar de grond en schreeuwde hij het uit van de pijn, om vervolgens in huilen uit te barsten.

De uitglijder van Valérie Courtois kan niet op heel veel sympathie rekenen. "België mag dan verloren hebben, voor dit soort acties zijn zijn geen excuses te vinden", schreef de bekende Italiaanse discjockey Francesco Facchinetti op Twitter. Courtois zelf heeft zich nog niet uitgelaten over het voorval. Wel gaf de doelman aan dat dit wellicht het laatste EK is geweest voor de gouden generatie van België. "Tja, bij het volgende EK zijn we weer drie jaar verder. Dat is wel lang. We zullen nu zien. In oktober spelen we al de halve finale van de Nations League, hopelijk kunnen we daar een goede wedstrijd spelen en winnen. En dan volgt het WK al heel snel. Maar dit is een tik."