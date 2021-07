Lionel Messi schittert en leidt Argentinië naar halve finales

Zondag, 4 juli 2021 om 06:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:58

Argentinië heeft zich zaterdagavond lokale tijd voor de halve finales van de Copa América geplaatst. Het team van bondscoach Lionel Scolari was met 3-0 te sterk voor Ecuador, dat niet één van de vier groepswedstrijden won en zaterdag strandde in Brasilia. Lionel Messi schitterde met twee assists en het slotdoelpunt. Argentinië moet nu zien af te rekenen met Colombia, dat Uruguay na strafschoppen elimineerde. Een droomfinale Brazilië - Argentinië lonkt meer dan ooit.

Argentinië, dat al 28 jaar wacht op de winst van de Copa América, startte sterk in het Estádio Nacional de Brasília: doelman Hernán Galíndez keerde een schot van Lisandro Martínez en een inzet van Germán Pezzella na een corner van Messi eindigde in het zijnet. Na iets meer dan twintig minuten leidde een fout van Carlos Gruezo een grote kans voor Argentinië in: oog in oog met Galíndez trof Messi het aluminium.

Ecuador beet vervolgens meer van zich af in de open eerste helft. Doelman Emiliano Martínez werd getest na een volley van Jhegson Méndez en een kopbal van Enner Valencia miste de juiste richting. Vijf minuten voor de pauze kwam Argentinië op 1-0: na een pass van Messi maakte Rodrigo De Paul zijn eerste interlandgoal. Ecuador had via Valencia nog tweemaal uitzicht op een gelijkmaker: op slag van rust gaf hij de bal met het hoofd opnieuw onvoldoende richting mee en vroeg in de tweede helft raakte hij de paal.

Argentinië leunde in de tweede helft op de minimale voorsprong en oogde gevaarlijk zodra Messi bij het spel betrokken werd. Een fout van Piero Hincapié stond zeven minuten voor tijd aan de basis van de 2-0: na een passje van Messi joeg Martínez de bal hard binnen. In de extra tijd viel de 3-0 van Messi. Hincapié kreeg, na inmenging van de VAR, rood voor een overtreding als laatste man en Messi schoot het leer uit een vrije trap fraai achter Galíndez. Nicolás Tagliafico viel zeven minuten voor tijd in voor Nicolás González; Lisandro Martínez bleef negentig minuten op de bank.

Het nu al achttien interlands op rij ongeslagen Argentinië speelt nu in de halve finales tegen Colombia, dat Uruguay uitschakelde na strafschoppen (2-4). In de reguliere speeltijd viel geen enkel doelpunt. Eerder plaatsten gastland Brazilië en Peru zich al voor de halve finales.