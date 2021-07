Sam Beukema laat zich gelden bij officieus debuut voor AZ

Zaterdag, 3 juli 2021 om 18:03 • Jeroen van Poppel

AZ heeft zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van Pascal Jansen rekende in een thuisduel vrij overtuigend af met promovendus NEC: 4-1. Nieuweling Sam Beukema, die werd overgenomen van Go Ahead Eagles, liet zich met twee doelpunten in de slotfase direct gelden voor AZ.

NEC was de voorbije tijd bedrijvig op de transfermarkt en trad aan met vijf nieuwe aanwinsten: doelman Danny Vukovic, rechtsback Ilias Bronkhorst, middenvelder en aanvoerder Lasse Schöne, aanvallende middenvelder Mikkel Duelund (gehuurd) en vleugelspits Magnus Mattsson. Tegenvaller voor de Nijmegenaren was dat Vukovic zich al na dertien minuten geblesseerd moest laten vervangen door Mattijs Branderhorst.

AZ speelde zonder doelman Marco Bizot, die na zijn deelname aan het EK op vakantie is gestuurd. De enige nieuwe speler van AZ tot nu toe is Beukema, die in de tweede helft binnen de lijnen kwam. De Alkmaarders openden sterk en zagen in de openingsfase een voorzet van Jesper Karlsson op de paal belanden. Na een klein half uur werd Myron Boadu door Albert Gudmundsson gelanceerd, waarna de spits van AZ koelbloedig afrondde: 1-0. Zeven minuten voor rust kwam NEC terug dankzij Jonathan Okita, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig binnen krulde: 1-1.

Vlak na rust raakte Zakaria Aboukhlal de paal, om zes minuten later een counter alsnog om te zetten in een doelpunt voor AZ: 2-1. De aanvaller maakte daarbij een voorzet van Mohamed Taabouni af. In de slotfase van de wedstrijd liepen de Noord-Hollanders verder weg dankzij nieuwkomer Beukema. De verdediger kopte eerst een vrije trap van Tijjani Reijnders binnen en was negen minuten later het eindstation van een aanval: 4-1.