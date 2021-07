Neres steelt de show bij eerste oefenduel Ajax met hattrick in vier minuten

Zaterdag, 3 juli 2021 om 15:57 • Mart Oude Nijeweeme

Ajax heeft zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding eenvoudig gewonnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende zaterdagmiddag af met Koninklijke HFC uit Haarlem: 6-0. De naar het Europees kampioenschap afgereisde internationals waren er nog niet bij, wat Remko Pasveer in staat stelde zijn officieuze debuut te maken. De doelman begon aan de aftrap en hield zijn doel schoon. Hij werd in de rust vervangen door Jay Gorter. David Neres was de gevierde man aan Ajax-zijde. De Braziliaan zorgde in de eerste helft voor een hattrick binnen vier (!) minuten.

Ajax begon sterker aan het duel en had in de beginfase de overhand, zonder tot al te grote kansen te komen. De eerste keer dat de Amsterdammers gevaarlijk werden voor het doel van HFC was het wel meteen raak. Na een vlot lopende aanval bezorgde Zakaria Labyad met een mooie steekpass de bal bij Naci Ünüvar, die zag hoe Neres bij de tweede paal klaar stond om af te ronden: 1-0. Het betekende het startschot voor vier furieuze minuten van Neres. Twee minuten na de openingstreffer zorgde hij voor een verdubbeling van de score. Na matig uitverdedigen van HFC bezorgde Danilo de bal bij Neres, die koelbloedig afrondde in de linkerhoek: 2-0.

HFC was in die fase, na een kwart wedstrijd, in geen velden of wegen te bekennen en moest al snel een derde tegentreffer incasseren. Wederom nam Labyad het voorbereidende werk voor zijn rekening door Neres met een fraaie lob te bereiken. Laatstgenoemde nam de bal vervolgens ineens op de slof voor de 3-0 in de korte hoek. De ploeg van Ten Hag combineerde er lustig op los en noteerde een minuut na de 3-0 de vierde Amsterdamse treffer na een mooie aanval. Ünüvar zag zijn inzet in eerste instantie nog gekeerd worden, waarna de rebound wel was besteed aan Kenneth Taylor: 4-0.

Alsof dat nog niet genoeg was breidde Danilo de score nog voor rust uit. De van FC Twente teruggekeerde centrumspits werd aan de rechterkant van het veld bediend door Kian Fitz-Jim en schoof de bal over de uitkomende doelman van HFC: 5-0. In het tweede bedrijf nam Ajax gas terug. Ten Hag wisselde een groot gedeelte van zijn elftal en bracht onder meer Gorter in de ploeg voor Pasveer. Kristian Hlynsson zorgde na vijf minuten spelen in de tweede helft voor de zesde en laatste treffer. De middenvelder stond helemaal vrij in het strafschopgebied en kon eenvoudig raak koppen: 6-0. Ajax kreeg in het restant van de wedstrijd nog wel mogelijkheid om de score verder uit te bouwen, maar slaagde daar niet in.

Opstelling Ajax eerste helft: Pasveer; Mazraoui, Llansana, Magallán, Baas; Fitz-Jim, Taylor, Labyad; Neres, Danilo, Ünüvar

Opstelling Ajax tweede helft: Gorter, Van Gelderen, Llansana, Hillen, Salah-Eddine; Regeer, Taylor, Hlynsson; Martha, Rasmussen, Van Axel Dongen