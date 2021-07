België komt na miraculeuze bal van de lijn net tekort tegen Italië

Vrijdag, 2 juli 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

België is vrijdagavond uitgeschakeld in de kwartfinale van het EK door Italië. De Rode Duivels, die mét Kevin De Bruyne maar zónder Eden Hazard speelden, kwamen in de eerste helft op achterstand door doelpunten van Nicolò Barella en Lorenzo Insigne. Ondanks een makkelijk gegeven strafschop, binnengeschoten door Romelu Lukaku, en enkele gevaarlijke momenten na rust, kwam België daar niet van terug: 1-2. Italië speelt de halve finale tegen Spanje, dat eerder op de avond won van Zwitserland (1-1, winst na strafschoppen).

De Italianen dachten na een klein kwartier op voorsprong te komen, toen Leonardo Bonucci een scherp aangesneden vrije trap wist te verlengen. De verdediger bleek echter na het doortikken van Giovanni Di Lorenzo buitenspel te hebben gestaan. Vanuit de reactie deed België vervolgens twee pogingen, maar Gianluigi Donnarumma tikte de schoten van De Bruyne en Romelu Lukaku knap uit de hoek.

Aan de overzijde sloeg Italië na een half uur toe. Jan Vertonghen won het duel in de zestien van Ciro Immobile, maar verspeelde de bal vervolgens knullig aan Marco Verratti. Barella kreeg van hem razendsnel de bal, wurmde zich in het strafschopgebied voorbij Thorgan Hazard en schoot de bal hard en laag binnen: 0-1. In de fase die volgde was Italië sterker en schoot Federico Chiesa rakelings naast. Op slag van rust had Lorenzo Insigne een beter schot in huis: de linkerspits van Italië krulde de bal van achttien meter hard in de verre hoek: 0-2. België leek aangeslagen, maar kreeg in de blessuretijd van de eerste helft een penalty, toen Jérémy Doku licht in de rug werd geduwd door Di Lorenzo. Lukaku schoot de strafschop recht door het midden binnen: 1-2.

Een kwartier na rust kreeg Lukaku een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. De aanvaller werd bij de tweede paal bediend door een splijtende pass van De Bruyne en dacht van dichtbij in te tikken, maar stuitte op de doellijn op Leonardo Spinazzola. De linksback van Italië kreeg vlak daarna aan de overzijde zelf een kans na een prachtige voorzet van Insigne, maar tikte de bal net naast. De volgende grote kans was snel daarna voor België. Invaller Nacer Chadli bracht de bal gevaarlijk voor het doel, maar Lukaku ging net onder de bal door en Thorgan Hazard was te ver doorgelopen om de bal in te tikken bij de tweede paal.

Direct daarna moest Chadli zich opmerkelijk genoeg alweer laten vervangen met een blessure, amper vijf minuten na zijn entree. Een domper voor Italië was dat linksback Spinazzola ook uitviel met een spierblessure. De tijd begon vervolgens te dringen voor België, dat via Doku een hard afstandsschot loste. België pompte de bal er nog enkele keren in, maar een kans werd niet meer gecreëerd.