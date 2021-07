‘Bij PSV vielen de schellen van de ogen toen Ihattaren op het veld kwam’

Vrijdag, 2 juli 2021 om 22:42 • Yanick Vos

Mohamed Ihattaren heeft in de zomerstop niet stilgezeten. Bij de start van de voorbereiding heeft de talentvolle middenvelder volgens Valentijn Driessen een uitstekende indruk gemaakt door topfit op het trainingsveld te verschijnen. Vorig seizoen kreeg Ihattaren juist nog veel kritiek op zijn fysieke gesteldheid; met name in de eerste seizoenshelft zou hij te zwaar zijn geweest.

“Die Ihattaren schijnt trouwens verschrikkelijk afgetraind zich op de training gemeld te hebben”, vertelt Driessen vrijdagavond in de Kick-off-podcast van De Telegraaf over de negentienjarige middenvelder. “Bij alles en iedereen bij PSV vielen de schellen van de ogen toen hij op het trainingsveld verscheen. Echt afgetraind, in geen enkele vergelijking met vorig jaar toen hij verscheen.”

“Het zou geweldig zijn als dat kwartje is gevallen”, vult Mike Verweij, journalist van de krant, aan. “Is dat kwartje gevallen bij PSV? Of is het omdat hij toch aast op een transfer?”, vraagt Driessen zich hardop af. Hij wijst naar de vermeende interesse van VfL Wolfsburg, waar Mark van Bommel de nieuwe trainer is. “Als hij inderdaad door Van Bommel wordt opgehaald en die Duitse competitie in moet... Voordat je dan op topniveau bent, dat duur zo verschrikkelijk lang. Dat hij al bezig is met een transfer, dat kan natuurlijk best.”

Ihattaren ontbrak afgelopen seizoen diverse keren in de wedstrijdselectie van PSV. Trainer Roger Schmidt gaf regelmatig aan dat de middenvelder niet fit was. “Vorig jaar, daar is hij zelf bij geweest, heeft hij dat helemaal niet goed gedaan. Want als je te dik bij PSV komt, dat is gewoon stom", zegt Verweij. "Maar die jongen heeft wel heel wat voor zijn kiezen gekregen natuurlijk met het overlijden van zijn vader en de coronacrisis, dat is voor heel veel spelers niet makkelijk. Dus als hij nu het licht heeft gezien, zou dat voor iedereen fantastisch zijn.”