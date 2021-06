‘Kansen stijgen voor Kuipers en Makkelie na drastisch besluit UEFA’

Woensdag, 30 juni 2021 om 16:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:12

De kans dat Danny Makkelie of Björn Kuipers dit EK de finale toegewezen krijgt is licht toegenomen. Reden is het feit dat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz dit Europees kampioenschap niet meer in actie komt. Volgens Marca moet de Spaanse arbiter boeten voor zijn fout bij het duel tussen Frankrijk en Portugal (2-2). Lahoz kende in de eerste helft een onterechte penalty toe aan Frankrijk na een overtreding op Kylian Mbappé. Een beslissing die hem duur is komen te staan, zo klinkt het.

Officieel bevestigd is het niet, maar gezegd wordt dat de aan Frankrijk toegewezen strafschop Lahoz de kop heeft gekost. De toparbiter wees op slag van rust naar de stip toen Mbappé in botsing kwam met Nélson Semedo. Een kwartier eerder bestrafte hij een overtreding van Hugo Lloris op Danilo al met een strafschop. Het duel tussen Frankrijk en Portugal betekende de derde pot op het EK voor Lahoz, die eerder de leiding had over Engeland - Schotland en België - Rusland.

Het besluit van de UEFA is opmerkelijk te noemen, daar Lahoz de enige scheidsrechter was tijdens het Europees kampioenschap die drie groepswedstrijden toegewezen kreeg. Daarmee leek de Europese voetbalbond volledig te vertrouwen op de Spaanse arbiter. Roberto Rosetti, die als scheidsrechtersbaas de verantwoordelijkheid heeft bij de UEFA, heeft echter anders besloten. Door de uitsluiting blijft Carlos del Cerro Grande de enige overgebleven Spaanse scheidsrechter op het EK. Zijn restant op het eindtoernooi zal afhangen van de prestaties van Spanje.

Naarmate het EK vordert zal een aantal scheidsrechters worden bedankt voor bewezen diensten en naar huis worden gestuurd, gebaseerd op twee argumenten: het niveau dat de arbiters halen tijdens het EK én of de landen die zij vertegenwoordigen nog in het toernooi zitten. Kuipers en Makkelie zijn allebei nog actief namens Nederland. Het is voor het eerst dat er twee Nederlandse scheidsrechters actief zijn op een EK. Voor Makkelie is het tevens de eerste keer dat hij fluit op het continentale toernooi. Makkelie had dinsdag de leiding over het duel tussen Engeland en Duitsland. Kuipers kwam tot nog toe twee keer in actie tijdens de groepsfase.