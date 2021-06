Nijhuis analyseert Engeland - Duitsland: ‘Daar had Makkelie geluk’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 21:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:04

Bas Nijhuis en Dick Jol denken dat Danny Makkelie een goede kans maakt om op 11 juli de finale van het EK te fluiten, zeker nu het Nederlands elftal is uitgeschakeld. De 38-jarige scheidsrechter floot dinsdagavond een achtste finale op het toernooi: Engeland - Duitsland (2-0). Het was voor Makkelie alweer zijn derde duel, nadat hij eerder in de groepsfase de ontmoetingen tussen Turkije en Italie én Rusland en Finland in goede banen leidde. Nijhuis noemde dinsdagavond bij De Oranjezomer vier favorieten om de finale te fluiten.

“Ik vond hem aardig goed fluiten”, benadrukte Nijhuis in het programma. “Er was een situatie met wel of niet geel of rood.” Hij doelde op een overtreding van Kalvin Phillips op Toni Kroos, waarna de Nederlander een gele kaart trok. Een rode prent had volgens sommige analytici ook niet misstaan. “Daar komt-ie goed mee weg”, doelde hij op de snelle beslissing die Makkelie nam. “Er wordt gezegd dat op de voet geel is en alles erboven rood. Dan zou je denken dat dit inderdaad rood is. Maar waar Makkelie geluk heeft, is dat Phillips het been van Kroos alleen schampt. En dat is ook de reden waarom de VAR niet heeft ingegrepen.”

“Ik denk dat hij hier wel iets heeft neergezet richting meer”, doelde Nijhuis op een eventuele halve finale of zelfs finale voor Makkelie. “Ik denk dat hij hier zeker een poging mee doet.” Daniele Orsato, de leidsman bij Zweden - Oekraïne, Cüneyt Çakir en Björn Kuipers zijn in de optiek van Nijhuis de andere favorieten voor de finale. “Orsato mag vanavond wel een klein steekje laten vallen”, beaamde hij met een knipoog.

Ook Jol zag Makkelie uitstekend fluiten op Wembley. “Niet foutloos, zoals de tv-commentator zei, maar door de emotionele lading was dit een duel met een hoge moeilijkheidsgraad. En met het optreden van Makkelie was écht heel weinig mis”, benadrukte de voormalig topscheidsrechter in gesprek met De Telegraaf. Jol denkt dat Phillips inderdaad rood had kunnen krijgen. “Voor mijn gevoel zette hij zijn poot er vol op.”

“Maar de vraag is of hij eerst licht de voet van Kroos raakte. Voet op voet is volgens de regels geel.” Jol begrijpt dat Makkelie bij de spelers van Engeland en Duitsland respect afdwong. “Danny wekt geen irritatie op, lokt niets uit. Hij fluit strak, staat voortdurend boven op de situatie en geeft kaarten wanneer dat nodig is. ( . . . ) Als er nauwelijks wordt geprotesteerd en er geen spelers op je komen afgestormd, dan heb je het gewoon goed gedaan. De UEFA zal tevreden zijn.”