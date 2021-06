Janssen: ‘Het zegt genoeg dat hij dit EK de belangrijkste speler was bij Oranje’

Zondag, 27 juni 2021 om 21:22 • Mart Oude Nijeweeme

Na afloop van de uitschakeling van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap wordt door spelers en analisten naar een verklaring gezocht. Wesley Sneijder was diep teleurgesteld over het optreden van Georginio Wijnaldum, terwijl Johan Derksen Memphis Depay hevig bekritiseerde. Theo Janssen probeert er nog iets positiefs uit te halen en zag in Denzel Dumfries een van de weinige lichtpuntjes in de verloren achtste finale tegen Tsjechië (0-2). "Hij is de belangrijkste man van het Nederlands elftal geweest. Het hele toernooi."

Net als in de groepswedstrijden tegen Noord-Macedonië, Oekraïne en Oostenrijk was Dumfries ook tegen Tsjechië weer veelvuldig in het vijandelijke strafschopgebied te vinden. De rechtsback brak kort voor rust door aan de rechterkant en kwam oog in oog met Tomás Vaclík, maar zag de Tsjechische doelman ternauwernood redden voordat Oranje echt gevaarlijk kon worden. "Dat was eigenlijk de opvallendste speler weer vanavond, Dumfries. Die heeft loopacties gemaakt...", vertelt Wesley Sneijder na afloop van het duel in de studio van de NOS.

"Het zegt toch genoeg dat Dumfries de belangrijkste man is bij Oranje", vult Janssen zijn collega analist aan. "Dumfries is een prima speler en moet ook een jongen zijn die iedere wedstrijd een zesje speelt of misschien een keer iets hoger, maar hij is de belangrijkste man van het Nederlands elftal geweest. Het hele toernooi. Dat zegt denk ik genoeg." Dumfries nam tegen Oekraïne en Noord-Macedonië een treffer voor zijn rekening en kan zich door zijn sterke optredens op het Europees kampioenschap vermoedelijk gaan opmaken voor een transfer deze zomer.

"Nederland is vanaf de eerste minuut niet aan het opbouwen gekomen", gaat Janssen verder. "Ze werden continu vastgezet en dat deden de Tsjechen natuurlijk wel heel goed. Die zetten het vast en zorgden er daarmee voor dat Oranje niet aan het voetballen kwam. En de jongens die het verschil moeten maken, zoals Frenkie, die komen niet aan de bal. Dan krijg je een lange bal op Dumfries en dan zoek het maar uit. Dat is wat we de hele wedstrijd hebben gezien. Dominant in balbezit zijn we absoluut niet geweest."