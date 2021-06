Italiaan heeft voorkeur: ‘Ronaldo is makkelijker te verdedigen dan Lukaku’

Zondag, 27 juni 2021 om 15:32 • Daniel Cabot Kerkdijk

Francesco Acerbi hoopt stiekem op een ontmoeting met Portugal in de kwartfinale van het EK. Italië schaarde zich zaterdag met de nodige moeite bij de laatste acht van het toernooi door Oostenrijk na verlenging met 2-1 te verslaan. Vrijdag in Sint-Petersburg wacht een duel met België of Portugal: de teams van Roberto Martinez en Fernando Santos treffen elkaar zondag. Acerbi heeft in ieder geval wel een voorkeur, tenminste als het gaat over zijn persoonlijke tegenstander.

Acerbi kreeg zaterdagavond de vraag wie het lastigst te verdedigen is: Cristiano Ronaldo of Romelu Lukaku. “'Ik denk Lukaku”, reageerde de verdediger van Lazio. “Het zijn allebei complete spelers, maar Lukaku is moeilijker te verdedigen, omdat hij sterker is. Hij doet meer op kracht en is een échte spits. Ronaldo is ook een goede aanvaller, maar gemakkelijker te verdedigen dan Lukaku.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wie het ook wordt, Acerbi zal ongetwijfeld een lastige avond tegemoet gaan op Russische bodem. Ronaldo was in de groepsfase reeds vijfmaal trefzeker: twee keer tegen Hongarije (0-3), eenmaal in de 2-4 nederlaag tegen Duitsland en tweemaal, vanaf elf meter, tegen Frankrijk (2-2). Lukaku was op zijn beurt goed voor twee treffers tegen Rusland (3-0) en bepaalde de eindstand tegen Finland (0-2 winst). Tegen Denemarken (1-2 winst) kon hij niet scoren.

Acerbi kreeg geen speeltijd in het EK-openingsduel met Turkije, maar verscheen nadien aan het startsignaal in de daaropvolgende wedstrijden van het team van Roberto Mancini. De verdediger gaf zaterdag de assist bij de winnende treffer van Matteo Pessina tegen Oostenrijk.