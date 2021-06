Zware klap voor Kroatië: smaakmaker ontbreekt door corona tegen Spanje

Ivan Perisic moet de achtste finale en eventuele kwartfinale van Kroatië op het EK aan zich voorbij laten gaan. De Kroatische voetbalbond (HNS) meldt dat de aanvaller positief is getest op het coronavirus. Het resultaat van de test kwam zaterdagavond binnen en de 32-jarige Kroaat is meteen voor tien dagen in zelfisolatie gegaan.

"De medische staf heeft Ivan Perisic meteen geïsoleerd. We hebben de bevoegde autoriteiten geïnformeerd over de situatie", zo luidt het communiqué van de HNS. De voetbalbond voegde eraan toe dat alle andere teamleden negatief zijn getest.

Perisic moet zodoende het achtste finale-duel met Spanje, maandag in Kopenhagen, aan zich voorbij laten gaan. Ook een eventuele kwartfinale, komende vrijdag tegen Frankrijk of Zwitserland in Sint-Petersburg, komt nog te vroeg voor de aanvaller van Internazionale.

Voor Kroatië is de afwezigheid van Perisic een hard gelag. De aanvaller, goed voor liefst 104 A-interlands, verscheen in elk van de drie groepsduels op het EK aan het startsignaal en was trefzeker in de ontmoetingen met Tsjechië (1-1) en Schotland (3-1 winst).