De Boer draait er niet omheen: ‘Ons doel is de grachten’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 18:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:23

Frank de Boer draait er niet omheen: hij wil met Oranje het EK winnen. De bondscoach zegt zaterdagavond op de persconferentie voorafgaand aan de achtste finale tegen Tsjechië dat 'de grachten' het doel van Oranje is. De Boer wil niet spreken van een rode loper richting de eindfase van het toernooi, maar erkent wel dat de omstandigheden gunstig zijn voor Oranje.

Voorafgaand aan het toernooi noemde De Boer het bereiken van de halve finale als doel en daar kan hij zich nog steeds in vinden. "Als wij bij de laatste vier eindigen, afhankelijk van hoe we gespeeld hebben, denk ik dat we het goed gedaan hebben. Maar wij willen uiteindelijk alleen maar op een boot in de grachten staan. Dat is ons doel", benadrukt de keuzeheer. "Niet de finale halen, maar die winnen. Ons doel is de grachten. Dan is het helemaal geslaagd."

"Maar er zijn veel teams die daar ook zo over denken en veel kwaliteit hebben. Je wordt niet zomaar Europees kampioen, maar we hebben de kwaliteiten ervoor. Dan moet wel alles kloppen. Ik ben positief ingesteld, dus laten we ervan uitgaan dat alles gaat kloppen", vervolgt de bondscoach, die niet ingaat op mogelijke tegenstanders in volgende rondes. Als Oranje de achtste finale tegen Tsjechië overleeft, is Wales of Denemarken de volgende tegenstander.

"Iedereen heeft recht op zijn eigen mening", reageert De Boer op personen die stellen dat Oranje een vrije baan richting de halve finale heeft. "Wij moeten eerst van Tsjechië winnen. Ik vind de route het gunstigst van deze kant van het speelschema, omdat je vijf dagen rust hebt en na de kwartfinale in Baku weer drie dagen rust. Welke tegenstanders er op het formulier staan, is op dat moment voor mij een bijzaak. Wij moeten elke wedstrijd op zich nemen, we kijken nu naar Tsjechië. Daar hebben we een flinke kluif aan. De route qua indeling is gunstig, maar eerst moet de focus vol op Tsjechië."

De Boer is beducht voor de tegenstander van zondag. Hij beschrijft Tsjechië als een 'eenheid' en een elftal dat goed weet wat het wil. "Ze willen de tegenstander vroeg storen, hebben duelkracht. Dat hebben ze laten zien door uit bij België 1-1 te spelen. En ze hebben in de groepsfase 1-1 gespeeld tegen vicewereldkampioen Kroatië. Als er ruimte ligt spelen ze over de grond, als het niet kan hebben ze veel lopende mensen die diepgaan en vechten om de tweede bal. Het is een moeilijke tegenstander, we hebben het traditioneel altijd lastig met Tsjechië. We moeten top zijn om hen te verslaan."