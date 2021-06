PSV loopt zeven miljoen euro mis en wil af van vierde duurste aankoop ooit

Vrijdag, 25 juni 2021 om 21:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:26

Olympiakos heeft PSV laten weten de optie tot koop in het contract van Armindo Bruma niet te lichten. De Griekse club had de mogelijkheid om de aanvaller voor zeven miljoen euro definitief over te nemen van de Eindhovenaren, maar ziet daar vanaf meldt het Eindhovens Dagblad. PSV maakt ondertussen bekend mee te zullen werken aan eventuele transfers van Joël Piroe en Timo Baumgartl, die beide kunnen uitkijken naar een nieuwe club.

Het mogelijke vertrek van Baumgartl zal vermoedelijk pijn doen in Eindhoven, daar de verdediger in de zomer van 2019 voor tien miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart. Daarmee is hij nog altijd de vierde duurste speler aller tijden in de historie van de club. Baumgartl heeft zichzelf echter nooit onsterfelijk kunnen maken bij PSV. In zijn eerste seizoen kwam hij tot dertien optredens in de Eredivisie, terwijl zijn totaal vorig seizoen bleef steken op acht wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat betreft Bruma meldde bovengenoemd dagblad dat Olympiakos bereid was om langer door te gaan, maar vormde de hoogte van de optie tot koop een struikelblok. De Griekse club hoopte de aanvaller naar verluidt voor een lager bedrag over te nemen, mede omdat Bruma een kleine twee miljoen euro als jaarsalaris opstrijkt. Bruma werd medio 2019 door PSV voor circa twaalf miljoen euro overgenomen van RB Leipzig. De Portugees kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken in Eindhoven. Hij kwam niet verder dan 21 competitieduels en scoorde slechts drie keer.

De kans is aannemelijk dat PSV Piroe wél weet te slijten. De aanvaller geniet belangstelling van Swansea City, dat bereid is om een bedrag van om en nabij de twee miljoen euro over te maken naar Eindhoven. Ondanks dat Piroe graag de overstap naar Wales maakt, is een transfer vanwege de door de Brexit veranderde regels echter nog geen uitgemaakte zaak. Ook de transfer van Maximiliano Romero naar Udinese laat nog even op zich wachten. De spits staat op het punt om verhuurd te worden, maar zag het nog niet tot een akkoord komen.