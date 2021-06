Lukaku noemt twee van zijn eigenschappen waarin Ronaldo tekort schiet

Vrijdag, 25 juni 2021 om 20:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:26

Als België de finale van het Europees kampioenschap wil halen, zal het onderweg met drie potentiële kanshebbers op de titel moeten zien af te rekenen. Te beginnen met Portugal, aanstaande zondag. Tijdens het duel met de regerend Europees kampioen zal met name gekeken worden naar de onderlinge strijd tussen Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo. De spits van België is van mening dat hij over een tweetal eigenschappen beschikt die Ronaldo graag van hem zou overnemen.

Ronaldo en Lukaku voerden afgelopen seizoen de topscorerslijst in de Serie A aan met respectievelijk 29 en 24 doelpunten en behoorden daarmee tot de absolute smaakmakers in de Italiaanse competitie. "Ik zou graag zijn dribbel en zijn traptechniek hebben", blikt Lukaku tijdens de persconferentie vooruit op het onderlinge treffen met Ronaldo. "Hij wil vast mijn kracht en mijn positionering voor het doel. Als iemand indrukwekkende cijfers kan overleggen, is het Ronaldo wel. Hij is 36, chapeau. Afgelopen seizoen maakte hij een hattrick tegen Cagliari na de uitschakeling van Juventus in de Champions League. Je kan altijd op hem rekenen, hij is een winnaar."

Ook tijdens het EK gaat Ronaldo aan kop op de topscorerslijst. Met vijf treffers houdt hij onder meer Georginio Wijnaldum, Patrik Schick en Lukaku achter zich, die allen drie keer trefzeker waren tot dusver. Laatstgenoemde vindt dat zijn prestaties de afgelopen jaren onderbelicht zijn gebleven ten opzichte van andere wereldsterren. "Mensen hebben het altijd over wereldniveau bij spitsen als Robert Lewandowski, Karim Benzema, Luis Suárez en Harry Kane", gaat Lukaku verder. "Bij mij werd altijd gesproken over goede vorm. Ik denk dat ik in de laatste twee jaar wel heb bewezen dat ik nu ook in dat rijtje hoor."

Lukaku kijkt uit naar de ontmoeting met Portugal en ziet het EK als revanche na de uitschakeling tijdens het WK van 2018. "Op het WK waren we niet volwassen genoeg", is Lukaku van mening. België moest destijds in de halve finale buigen voor Frankrijk, dat met 1-0 te sterk was. "We waren te romantisch. Nu hebben we verschillende manieren om een wedstrijd te winnen. Dit zijn de wedstrijden waarover het gaat. Nu is het juiste moment. Ik zal er staan, mijn ploeggenoten zullen er ook staan. De Europese titel winnen, dat zou de ultieme erkenning zijn voor mij en mijn ploeggenoten."