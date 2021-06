Theo Janssen denkt te weten waarom hij als analist buiten schot blijft

Tijdens het EK zijn niet alleen de spelers, maar ook de analisten veelbesproken. Zo was Johan Derksen niet te spreken over de vrouwelijke analisten die bij de NOS mogen aanschuiven en krijgt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International er zelf regelmatig van langs als hij zijn ongenuanceerde mening uit. Theo Janssen, werkzaam als analist bij de NOS, lijkt buiten schot te blijven als het om kritiek gaat. Hij denkt zelf te weten waarom dat is: “Ik probeer altijd open en eerlijk te zijn."

"Ik ben er niet om spelers kapot te maken", voegt Janssen, actief bij de NOS en op Europa League-avonden bij RTL 7, daaraan toe. "We kunnen heel makkelijk kritiek geven. Maar je kunt beter kijken naar wat een speler verkeerd doet en vervolgens laten zien wat hij beter kan doen. Je kunt bijvoorbeeld erg uitlichten wanneer een speler niet goed is met ruimte in zijn rug en dat de hele tijd gaan benoemen, terwijl je ook kan kijken hoe hij tactisch wel goed is. Het is belangrijk om verder te kijken. Het heeft vaak niet met één speler te maken, maar met meerdere spelers. Dat probeer ik dan aan te geven."

Discussie houdt aan over analisten: 'Vertel ook wat iemand goed doet'

Waar de voetballerij en met name de sportjournalistiek wordt gezien als een slangenkuil, weet Janssen zich prima staande te houden: “De voetbalwereld is inderdaad een aparte wereld, dat is duidelijk. Maar aan de andere kant werk ik met leuke mensen samen. Van der Vaart, Ibi (Ibrahim Afellay, red.), Pierre (van Hooijdonk)... Dat zijn allemaal hele relaxte gasten. De meeste daarvan kende ik eigenlijk al, behalve Afellay. Die leer ik nu ook steeds beter kennen. Het zijn allemaal leuke jongens die bezeten zijn van het spelletje. Met name Rafael van der Vaart beheerst het om dingen met een grapje en een beetje lol te kunnen overbrengen, dat werkt altijd wel. De chemie aan tafel is goed, dus dat maakt het voor mij extra leuk.”

Waar hij eerst aanschoof bij VTBL, heeft Theo Janssen zich nu verbonden aan de NOS. En dat terwijl de roep bij Veronica Inside om zijn aanwezigheid steeds luider werd: “Wilfred Genee heeft weleens gezegd dat René (van der Gijp, red.) mij graag zou willen hebben daar. Toen heb ik al aangegeven dat ik in gesprek was met de NOS. Nu ben ik daar alleen te zien tot het WK van 2022 en daarna gaan we wel weer zien”, vertelt de vijfvoudig international in gesprek met verslaggever Kalum van Oudheusden.

Janssen was de afgelopen jaren werkzaam als trainer van Vitesse Onder-18 en wordt volgend seizoen talententencoach en ambassadeur bij thuiswedstrijden. Hij is ook zeer begaan met het eerste elftal, dat zich als nummer vier plaatste voor Europees voetbal. "Uiteindelijk speel je daar ook voor, voor Vitesse was dit een prijs. Nu is het wel weer afwachten welke spelers er gaan vertrekken en welke er weer bijkomen. De transfermarkt zal door het EK laat op gang komen, dus het is hopen dat het elftal er staat als ze moeten beginnen. Dus hopelijk zijn we compleet, want het zou zuur zijn als je daardoor er na de eerste ronde al uit zou liggen”, vindt Janssen.



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma's.