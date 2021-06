Spurs ziet wederom trainer afhaken ondanks ‘duizelingwekkend aanbod’

Woensdag, 23 juni 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme

De zoektocht van Tottenham Hotspur naar een nieuwe manager verloopt uiterst moeizaam. De club uit Noord-Londen werd de voorbije maanden met menig oefenmeester in verband gebracht, maar heeft de opvolger van de naar AS Roma vertrokken José Mourinho nog niet weten te presenteren. Ook Julen Lopetegui heeft geen zin in een avontuur bij de nummer zeven van het afgelopen Premier League-seizoen, zo onthulde voorzitter José Castro van Sevilla tegenover El Larguero.

Castro werd verrast door Lopetegui met de interesse van Tottenham. "Julen belde me op en vertelde me dat hij een duizelingwekkend aanbod van Tottenham had gehad", vertelt Castro tegen bovengenoemd radioprogramma. "Maar hij zei me dat hij dingen niet vergeet en het hier enorm naar zijn zin heeft. We geloofden en geloven in hem, hebben hem twee jaar langer vastgelegd en ik weet zeker dat hij ons nog veel meer zal geven. Er zijn trainers die het financiële aspect belangrijker vinden, maar Julen was heel duidelijk."

Daarmee gaat er voor Tottenham wederom een streep door een serieuze kandidaat. Eerder voerde de club al gesprekken met Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Paulo Fonseca en Gennaro Gatusso. Tot op heden zonder succes. Aanstaand directeur Fabio Paratici zou contact hebben opgenomen met Lopetegui om hem warm te maken voor een overgang naar Tottenham, maar de Spaanse oefenmeester was niet te verleiden. "Julen zei zelfs dat het heel moeilijk zou worden om een betere werkplek te vinden dan hier", aldus Castro.

Voor voorzitter Daniel Levy is er alles aan gelegen om zo snel mogelijk een opvolger voor Mourinho te presenteren. Spelers van Tottenham die niet deelnemen aan het Europees kampioenschap starten op 5 juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor aanvang van die bijeenkomst wil Levy de nieuwe trainer voor de groep hebben staan, zo klinkt het in de Engelse media. Mourinho werd in april op straat gezet door Tottenham, waarna het seizoen werd afgemaakt door interim-manager Ryan Mason. Ook Erik ten Hag werd vervolgens met de Londenaren in verband gebracht.