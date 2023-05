Man United met drie wijzigingen tegen Wolves; slecht nieuws voor Nederlanders

Zaterdag, 13 mei 2023 om 15:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:10

Manchester United heeft de opstelling voor het Premier League-duel met Wolverhampton Wanderers bekendgemaakt. Erik ten Hag kiest ervoor om met drie andere spelers te beginnen dan afgelopen weekend tegen West Ham United (1-0 nederlaag). Tyrell Malacia en Wout Weghorst verhuizen naar de bank, waardoor Raphaël Varane en Anthony Martial het vanaf de eerste minuut mogen laten zien. Marcus Rashford, die een twijfelgeval was, is niet op tijd fit. Jadon Sancho speelt in plaats van hem. De wedstrijd begint om 16.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Onder de lat staat als vanzelfsprekend David de Gea bij the Red Devils. De verdediging bestaat van rechts naar links uit Aaron Wan-Bissaka, Varane, Victor Lindelöf en Luke Shaw. Casemiro, Bruno Fernandes en Christian Eriksen staan op het middenveld, terwijl de voorste linie wordt gevormd door Antony, Anthony Martial en Sancho.

?? Three changes for today's starting XI... ?? Varane, Martial, Sancho ?? Malacia, Weghorst, Rashford#MUFC || #MUNWOL — Manchester United (@ManUtd) May 13, 2023

Na de pijnlijke 1-0 nederlaag bij West Ham United voelt Man United de hete adem van Liverpool in zijn nek. Liverpool heeft in de 35 wedstrijden die het speelde, één meer dan Man United, een punt minder dan zijn aartsrivaal. The Red Devils zullen blij zijn dat ze op Old Trafford mogen aantreden. United verloor dit seizoen op eigen veld namelijk alleen van Brighton & Hove Albion (1-2) en meest recentelijk van Real Sociedad (0-1). De nederlaag tegen de Basken dateert alweer van 8 september 2022, wat betekent dat Ten Hag en zijn ploeg al 25 thuisduels ongeslagen zijn. Eerder dit seizoen won United dankzij Rashford met 0-1 van Wolverhampton. Voor Scott McTominay komt het duel nog te vroeg.

Waar United een uitstekende thuisreeks kent, doet Wolverhampton het bepaald niet best op vreemde bodem. De ploeg van manager Julen Lopetegui won namelijk slechts 2 van zijn laatste 21 uitwedstrijden in de Premier League. Bovendien gingen the Wolves onlangs met maar liefst 6-0 onderuit bij Brighton & Hove Albion. Wel wist de ploeg uit de West Midlands zich afgelopen zaterdag te herstellen met een 1-0 zege op Aston Villa. Van de laatste zes wedstrijden won Wolverhampton er vier, waardoor degradatie is afgewend. De middenmoter won sinds 1980 slechts eenmaal op Old Trafford, maar die zege kwam er uitgerekend vorig seizoen dankzij João Moutinho (0-1). Sasa Kalajdzic, Boubacar Traoré en Chiquinho zijn er niet bij.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Martial, Sancho.

Opstelling Wolverhampton Wanderers: Bentley; Semedo, Dawson, Kilman, Toti; Neto, Neves, Lemina, Nunes; Costa, Cunha.