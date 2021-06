BILD: Bayern taait voorlopig af na contact met PSV én Raiola

Woensdag, 23 juni 2021 om 16:23 • Chris Meijer

De belangstelling van Bayern München voor Denzel Dumfries is momenteel niet concreet. BILD schrijft dat der Rekordmeister al voor de start van het EK bij diens zaakwaarnemer Mino Raiola heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de vleugelverdediger. Op dit moment is de interesse van Bayern voor Dumfries in de woorden van de Duitse krant ‘koud’, omdat de vraagprijs van PSV als te hoog wordt beschouwd.

Hasan Salihamidzic, sportief directeur van Bayern, heeft navraag gedaan bij PSV en Raiola. Dit contact dateert al van voor het de start van het EK, waarop Dumfries voorlopig een uitstekende indruk maakt. In de wedstrijden van Oranje tegen Oekraïne (3-2 zege) en Oostenrijk (2-0 zege) was Dumfries trefzeker, wat zijn transfersom alleen maar heeft doen toenemen. Voorlopig is Bayern van mening dat PSV een te hoog bedrag voor Dumfries wenst te ontvangen, waardoor de kampioen van Duitsland niet concreet voor hem in de markt is.

BILD schrijft dat er nog verandering kan komen in dit standpunt als Corentin Tolisso, Niklas Süle of Bouna Sarr deze zomer van de hand wordt gedaan. Sarr speelt pas een jaar in München, nadat hij een jaar geleden voor acht miljoen euro werd overgenomen van Olympique Marseille, en heeft nog een contract tot medio 2024. Tolisso (in 2017 voor 41,5 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon) en Süle (in 2017 voor 20 miljoen euro overgenomen van TSG Hoffenheim) spelen al langer in München, maar hebben allebei nog een verbintenis tot medio 2022 en dreigen volgend seizoen in hun laatste contractjaar terecht te komen.

Afgelopen vrijdag onthulde het Eindhovens Dagblad dat PSV voorafgaand aan het EK dacht aan een bedrag van twaalf tot vijftien miljoen euro voor Dumfries. Door zijn uitmuntende prestaties op de eindronde zou de vraagprijs nog licht kunnen oplopen. Sky Deutschland meldde ook al dat Bayern niet van plan was om vijftien miljoen euro te betalen voor Dumfries, die in de ogen van de Duitse topclub goed in het systeem van de nieuwe trainer Julian Nagelsmann zou passen.

Ook Marcel Brands heeft namens Everton serieuze belangstelling voor de rechtsachter, zo meldde het Eindhovens Dagblad al eerder. De technisch manager had er in 2018 een hand in dat Dumfries door PSV werd overgenomen van sc Heerenveen. Brands was in juni 2018, toen de wingback werd aangetrokken, net van PSV naar Everton verkocht, waardoor zijn opvolger John de Jong de transfer afrondde. PSV betaalde drie jaar geleden 5,5 miljoen euro aan Heerenveen, dat bovendien een doorverkooppercentage van tien procent wist te bedingen.