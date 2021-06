‘Overval’ van Kluivert en Hiddink valt volledig verkeerd bij Riechedly Bazoer

Zondag, 20 juni 2021 om 21:18

Riechedly Bazoer was een van de verrassende namen in de voorselectie van Curaçao voor de Gold Cup, die komende maand van start gaat. De centrumverdediger annex middenvelder van Vitesse peinst er echter niet over om in te gaan op de uitnodiging van de Antilliaanse voetbalbond, zo schrijft de Gelderlander. Bondscoach Guus Hiddink en diens assistent Patrick Kluivert hebben te horen gekregen dat de naam van Bazoer direct geschrapt moet worden uit de voorselectie.

Het management van Bazoer laat aan de Gelderlander weten dat Bazoer ‘in elk geval niet beschikbaar is’ voor de Gold Cup. Het besluit van Hiddink en Kluivert om hem op te nemen in de voorselectie is volledig verkeerd gevallen, daar er al langer wordt geprobeerd om Bazoer te bewegen voor Curaçao te kiezen. Bazoer heeft recentelijk aan Hiddink een ‘glashard nee’ laten weten en het feit dat hij nu plotseling tot de voorselectie behoort, wordt beschouwd als ‘een overval’.

De 24-jarige Bazoer, zesvoudig international van Oranje, heeft het Nederlands elftal nog niet uit zijn hoofd gezet, ondanks de teleurstelling dat hij na een goed seizoen bij Vitesse nog niet een keer tot de voorselectie behoorde. Voorlopig heeft de centrumverdediger annex middenvelder alleen nog maar oefeninterlands gespeeld voor Oranje, waardoor hij kan overstappen naar een interlandcarrière voor Curaçao. Dat is hij voorlopig echter niet van plan.

De voorselectie van Curaçao voor de Gold Cup kende meer opvallende namen, daar ook onder meer Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (allebei Feyenoord), Joshua Brenet (door TSG Hoffenheim verhuurd aan Vitesse), Ricardo van Rhijn (FC Emmen), Tahith Chong (door Manchester United verhuurd aan Club Brugge) en Ruben Kluivert (FC Utrecht) een uitnodiging kregen. Het is onduidelijk hoe zij staan tegenover een interlandcarrière voor Curaçao, maar Geertruida en Malacia speelden recentelijk nog interlands voor Jong Oranje.

Eerder deze week slaagde Curaçao is er niet in om de finaleronde van de kwalificatiefase voor het WK in Qatar te bereiken. Het team van interim-bondscoach Patrick Kluivert, die sinds mei aan het roer staat omdat Hiddink herstellende is van het coronavirus, kwam dinsdagavond lokale tijd niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Panama: 0-0. De 2-1 zege van Panama in het heenduel, afgelopen zaterdag in Panama-Stad, gaf zodoende de doorslag. In de Gold Cup komt Curaçao in actie in Groep A, waarin naast El Salvador ook Mexico ingedeeld is. De vierde tegenstander in de groepsfase van het toernooi is nog onbekend, daar de kwalificatiereeks nog niet voltooid is.