Arjen Robben twijfelt: ‘Dat is de worsteling die er is, denk ik’

Donderdag, 17 juni 2021 om 08:22 • Yanick Vos

Het is nog onduidelijk of Arjen Robben doorgaat met voetballen. Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, bevestigt dat er gesprekken lopen met de 37-jarige aanvoerder. Hij leeft echter in onzekerheid, daar Robben er zelf nog niet uit is. Het is bovendien onduidelijk wanneer de routinier een knoop doorhakt over zijn sportieve toekomst.

Robben keerde vorig jaar terug uit zijn voetbalpensioen met een contract bij FC Groningen. Door blessureleed kwam hij echter niet verder dan zeven wedstrijden. Fledderus is in gesprek met Robben over een samenwerking voor volgend seizoen, maar heeft nog geen uitsluitsel. “Arjen is een week of twee, drie geleden een paar dagen met Bernadien (zijn vrouw, red.) alleen weggeweest, om er goed over na te denken", zei Fledderus bij een jubileumshow die de club maakte in samenwerking met RTV Noord naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van FC Groningen.

Robben weegt momenteel de voor- en nadelen tegen elkaar af. “Aan de ene kant wil hij heel graag voetballen, dat merk je aan alles, en wil hij heel graag in een vol stadion spelen. Maar aan de andere kant wordt hij natuurlijk een dagje ouder en zijn er wat pijntjes in het lichaam. Hij heeft natuurlijk een heel zwaar jaar gehad. Dat is de worsteling die er is, denk ik”, aldus Fledderus, die het Robben niet kwalijk zou nemen als hij besluit te stoppen. “We zijn hem al hartstikke dankbaar dat hij dit überhaupt al heeft gedaan.”