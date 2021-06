De Boer verklaart keuze voor Wout Weghorst boven Luuk de Jong

Woensdag, 16 juni 2021

Frank de Boer is woensdagmiddag dieper ingegaan op zijn keuze voor Wout Weghorst als spits van het Nederlands elftal. De bondscoach kreeg van het Algemeen Dagblad de vraag wat de doorslaggevende factor is geweest tussen Luuk de Jong en Weghorst en gaf toen aan dat hij zijn elftal in eerste instantie niet wenste te wijzigen voorafgaand aan de afgelopen WK-kwalificatiereeks. Bovendien heeft Weghorst het volgens De Boer laten zien bij VfL Wolfsburg in aanloop naar het EK.

Weghorst vormt momenteel de aanvalslinie van Oranje met Memphis Depay. Dat leverde hem tegen Georgië (3-0) zijn eerste interlandtreffer op, waarna hij ook tegen Oekraïne (3-2) trefzeker was. "Op dit moment heb ik tegen Luuk gezegd: 'Ik ga nu even voor Wout'", aldus De Boer. "Omdat ik vind dat hij het heeft laten zien. Luuk heeft natuurlijk niet zoveel gespeeld de laatste maanden, dat heb ik hem ook eerlijk gezegd: 'Ik weet wat ik aan jou heb, maar ik wil wel Wout zien'. Die heeft het ook verdiend in mijn ogen als je zo vaak scoort in de Bundesliga. Ook tegen goede tegenstanders. Hij heeft mij daar niet in teleurgesteld, vandaar de keuze voor Wout."

De Boer kreeg een storm aan kritiek te verwerken toen hij Weghorst niet opnam in de selectie voor de WK-kwalificatieduels eind maart. "In het begin wilde ik niet teveel wisselen in de selectie", ligt De Boer toe. "Ik was er net bij en het gevoel was heel goed binnen de selectie. Dan ga je op dat moment even verder met de mensen die ervoor gezorgd hebben dat ze gekwalificeerd zijn. Nu mag ik meer mensen meenemen en dan heb je de mogelijkheid om hem die kans te geven. In die korte periode is het bijna onmogelijk om hem in te werken, dus ik heb toen de keuze gemaakt om voor Luuk te kiezen."

Naast Weghorst en Depay heeft De Boer dus ook De Jong nog tot zijn beschikking. De Jong kwam tegen Oekraïne in de absolute slotfase binnen de lijnen voor Weghorst, terwijl de spits van Wolfsburg tegen Georgië twintig minuten voor tijd plaats moest maken voor Donyell Malen. Inmiddels lijkt Weghorst zijn plek in het elftal van De Boer gewonnen te hebben en hij kan vermoedelijk ook tegen Oostenrijk rekenen op een basisplek, als de bondscoach wederom in een 5-3-2-systeem aantreedt met Oranje.