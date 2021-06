PSV treft Galatasaray in tweede voorronde Champions League

PSV kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Champions League. De vicekampioen van Nederland kruist de degens met Galatasaray, zo heeft de loting in Nyon woensdagmiddag uitgewezen. PSV moet drie voorrondes zien te overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal. De eerste wedstrijd wordt op 20 of 21 juli in Eindhoven gespeeld; de return volgt een week later.

PSV had een geplaatste status in de 'competitieroute' van de loting, evenals Celtic en Sparta Praag. De ongeplaatste ploegen waren Rapid Wien, Galatasaray en FC Midtjylland. De loting wees uit dat Sparta Praag aantreedt tegen Rapid Wien en Celtic tegen Midtjylland. In tegenstelling tot vorig seizoen worden de voorrondes weer over twee wedstrijden afgewerkt, al zijn er nog altijd geen uitsupporters welkom tot aan de groepsfase. Als PSV de tweede voorronde overleeft, is het ongeplaatst in de derde voorronde. Daarin kan PSV uitkomen tegen Shakhtar Donetsk, Benfica, AS Monaco en Racing Genk. De loting voor die ronde wordt al op 19 juli verricht, dus nog voor het tweeluik in de tweede voorronde.

Als PSV verliest in de tweede voorronde, valt het terug naar de derde voorronde van de Europa League. Als ook daarin wordt verloren, stroomt PSV in de laatste voorronde van de Conference League in. PSV was in het seizoen 2018/19 voor het laatst vertegenwoordigd in de groepsfase van de Champions League. Men is voorlopig nog druk met de samenstelling van de selectie voordat het Europese avontuur begint: PSV moet vrezen voor een terugkeer van doelman Yvon Mvogo naar RB Leipzig en werkt aan de komst van Marco van Ginkel en Davy Pröpper.

Tweede voorronde (Q2) Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Celtic 34,000 Rapid Wien 17,000 PSV 29,000 Galatasaray 17,000 Sparta Praag 17,500 FC Midtjylland 13,500

Derde voorronde (Q3) Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Shakhtar Donetsk 79,000 Spartak Moskou 18,500 Benfica 58,000 Winnaar uit Q2 AS Monaco 36,000 Winnaar uit Q2 Racing Genk 30,000 Winnaar uit Q2

Play-offs Champions League

GEPLAATST COËFFICIËNT ONGEPLAATST COËFFICIËNT Winnaar uit Q3 Winnaar uit Q3 Winnaar uit Q3 Winnaar uit Q3

Ook Feyenoord krijgt woensdagmiddag duidelijkheid over de eerste Europese tegenstander. Om 13.00 uur vindt de loting voor de tweede voorronde van de Conference League plaats. Feyenoord begint op 22 juli en speelt een week later de return. De ploeg van Arne Slot treft het Poolse Pogon Szczecin, de winnaar van FK Decic (Montenegro) - FC Drita (Kosovo), Racing FC Union (Luxemburg) - Breidablik (IJsland), La Fiorita (San Marino) - Birkirkara FC (Malta) of van FC Sfintul Gheorghe (Moldavië) - FK Partizani (Albanië).