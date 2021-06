Derksen feliciteert Van Marwijk met mijlpaal: ‘Toch is hij er niet gelukkig mee’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 23:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:47

Bert van Marwijk heeft dinsdag met de Verenigde Arabische Emiraten de volgende fase van de WK-kwalificatiecyclus voor het eindtoernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten bereikt. De ploeg van Van Marwijk won met 3-2 van directe concurrent Vietnam en is daarmee groepswinnaar in een poule met ook Maleisië, Thailand en Indonesië.

De Emiraten stonden voorafgaand aan het onderlinge duel twee punten achter op Vietnam en hadden dus een zege nodig. De manschappen van Van Marwijk maakten hun favorietenrol waar door snel een 3-0 voorsprong te nemen. Vietnam kwam in de slotfase nog terug tot 3-2, maar kon geen resultaat meenemen uit het bezoek aan Dubai, waar de wedstrijd werd gespeeld. Vietnam kwam uiteindelijk goed weg met de nederlaag, want het land plaatste zich ternauwernood als een van de beste nummers twee alsnog.

Met de zege bereikt Van Marwijk de laatste fase van de Aziatische WK-kwalificatie. Er zijn acht groepswinnaars en vier nummers twee door, die nu in twee groepen van zes worden verdeeld. De twee winnaars uit die poules plaatsen zich direct voor het WK in 2026, terwijl de nummers drie nog een play-offronde als uitweg hebben. De overige landen die naast de Verenigde Arabische Emiraten nog in de race zijn zijn Syrië, Australië, Iran, Qatar, Japan, Zuid-Korea, China, Oman, Irak en Vietnam.

Johan Derksen feliciteert Van Marwijk in het praatprogramma De Oranjezomer. "Knap van Bert", zegt Derksen. "Toch is hij er niet gelukkig mee. Na het WK in Zuid-Afrika hoopte Bert op een echte topclub. Dit is maar een troostprijs, alleen om het geld. Hij voelt zich daar helemaal niet happy. Dat is de frustratie die hij met zich meedraagt, want hij heeft in Zuid-Afrika een fantastische prestatie geleverd met het Nederlands elftal. Ik vind dat hij het als bondscoach altijd heel goed gedaan heeft. Al werd hij boos toen hij een beetje kritiek kreeg nadat het EK de mist in ging."