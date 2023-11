Royston Drenthe stopt na gemor bij laatste werkgever: ‘Het bestuur zei...’

Vrijdag, 17 november 2023 om 12:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:26

Royston Drenthe stopt als voetballer, zo maakt hij zelf bekend bij ESPN. De 36-jarige linkspoot speelde meest recentelijk bij Kozakken Boys, dat vrijdagochtend al melding maakte van het nieuws. Uit de woorden van Drenthe blijkt dat beide partijen het niet helemaal met elkaar eens waren.

Drenthe beleefde zijn gloriejaren tussen 2006 en 2010, toen hij zich bij Feyenoord in de kijker speelde bij Real Madrid en een transfer afdwong naar de Spaanse hoofdstad. Uiteindelijk zou de Rotterdammer 65 keer in actie komen namens de Koninklijke.

Na Real Madrid beproefde Drenthe zijn geluk door heel Europa en stond hij onder meer onder contract in Engeland, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nederland speelde hij naast Feyenoord voor Sparta Rotterdam en een aantal amateurclubs.

Dit seizoen stond hij onder contract bij Kozakken Boys. De tweededivisionist uit Werkendam maakte vrijdagochtend al bekend dat Drenthe zou stoppen bij de club. ''Volgens het bestuur zou de trainer hebben aangegeven dat de selectie te groot was en dat hij daarom afscheid wilde nemen van een aantal jongens. De trainer ontkende dat later. Maar goed, ik sta daar boven", aldus Drenthe.

Kozakken Boys meldt dat er wordt gekeken om in een andere rol met elkaar door te gaan. ''Daar ga ik de komende week over nadenken", aldus Drenthe. "Ik wil sowieso geen trainer worden, maar iets met technisch beleid, dat lijkt me wel wat.''

Clubs hoeven niet meer te bellen. "Het was geweldig, maar toch is het definitief dat ik stop. De gedachte van het stoppen, is wel heel erg wennen. Ik heb er nog maar een nachtje over geslapen. Het besef dat dit definitief het einde is, is wel even slikken."

Voor Drenthe stopt de teller bij 280 officiële wedstrijden in het betaalde voetbal. Daarin wist hij 31 keer te scoren en fungeerde hij 27 keer als aangever. Eenmaal kwam hij uit voor het Nederlands elftal onder Bert van Marwijk (oefeninterland tegen Turkije).