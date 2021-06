Louis van Gaal volgend seizoen voor één wedstrijd trainer van Telstar

Dinsdag, 15 juni 2021 om 20:44 • Dominic Mostert

Louis van Gaal wordt volgend seizoen voor één wedstrijd trainer van Telstar. De eenmalige aanstelling van Van Gaal bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie is een stunt ter promotie van de Telstar-loterij, waarvan de opbrengst naar supportersfaciliteiten en goede doelen gaat. De winnaar van de hoofdprijs mag tijdens de desbetreffende wedstrijd als assistent van Van Gaal fungeren.

In een ludiek promotiefilmpje is te zien dat Van Gaal alvast een balkonscène oefent, voor het geval hij een prijs wint met Telstar: "Wij zijn niet alleen de beste van IJmuiden, maar..." Hij wordt vervolgens onderbroken door zijn vrouw Truus om zijn contract te ondertekenen. Met voorzitter Pieter de Waard beslist Van Gaal dat er een loterij georganiseerd wordt om te bepalen wie zijn assistent wordt.

?? Terug op Schoonenberg! ?? | Louis van Gaal zit komend seizoen éénmalig op de bank als trainer en jij kunt zijn assistent zijn! | Hoe? ???? https://t.co/kAblwl2frc pic.twitter.com/NiJssLG03z — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) June 15, 2021

Daarna roept Van Gaal iedereen om via de aankoop van een lot te solliciteren als assistent. "Wil jij samen met mij een wedstrijd verkloten, koop dan deze loten", aldus de ervaren trainer. De loten zijn te koop via www.louismoetwinnen.nl. De opbrengst van de loterij gaat naar de Spieren voor Spieren, waar Louis en Truus van Gaal ere-ambassadeurs van zijn, en naar de stichting Durf te Dromen. Die stichting is een initiatief van voormalig Telstar-speler Redouan El Yaakoubi, die zich inzet om de jeugd in de Utrechtse wijk Overvecht te helpen.