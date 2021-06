Eriksen zorgde voor kippenvel bij De Vrij: ‘Het was tien minuten doodstil’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 15:25 • Yanick Vos

Stefan de Vrij had moeite met slapen nadat hij zijn Internazionale-ploeggenoot Christian Eriksen zaterdagavond in elkaar zag zakken tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland. De Vrij liet dinsdagmiddag tijdens een persmoment weten dat hij enorm schrok van de situatie. “Ik zat met kippenvel te kijken. Het was tien minuten doodstil”, aldus de Oranje-international.

Bondscoach Frank de Boer liet zondag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oekraïne al weten dat de impact van de hartstilstand van Eriksen groot was op de Oranje-selectie. De wedstrijdbespreking werd daarom verplaatst van zaterdagavond naar zondagochtend. Ook bij De Vrij hakte het incident er stevig in. “Ik schrok enorm. Ik had hem laatst nog aan de lijn. Het is echt een hele goede jongen en dan is het wel erg schrikken. Gelukkig kwamen we er vrij snel achter dat hij het naar omstandigheden goed maakt.".

Eriksen liet in de groepsapp van Internazionale al snel weten dat het naar omstandigheden goed met hem ging. Dinsdagochtend plaatste de Deen een foto op social media, waar hij bij schreef dat hij het goed maakte. “Dat zag er goed uit en dat is fijn om te zien”, aldus De Vrij, die Eriksen nog niet persoonlijk heeft gesproken. “Ik heb hem een appje gestuurd, maar logischerwijs nog geen reactie.”

Daley Blind vertelde zondag na afloop van de 3-2 overwinning op Oekraïne dat hij twijfelde om te spelen naar aanleiding van de hartstilstand van Eriksen. De Vrij heeft daar zelf niet over getwijfeld, al hield het hem wel bezig. “Ik had moeite met slapen, je denkt er toch de hele tijd aan. Je bent toch met je gedachtes bij hem. Het was dan ook een andere voorbereiding als andere keren.”