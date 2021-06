Eerste topclub meldt zich bij Raiola voor Dumfries

De kans is zeer waarschijnlijk dat Leonardo Balerdi zijn carrière voorgoed vervolgt bij Olympique Marseille. De Franse club maakt daarmee gebruik van de optie tot koop die het heeft op de verdediger van Borussia Dortmund. (Kicker)

Fiorentina heeft zijn pijlen gericht op de komst van Cengiz Ünder. De middenvelder van AS Roma, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Leicester City, moet zo'n vijftien miljoen euro kosten. (Sky Sports)

De rechtsback van PSV staat in de belangstelling van Bayern München, dat zelfs al contact heeft opgenomen met zaakwaarnemer Mino Raiola.